Sommer, Sonne ... Strand? Auch das gibt es in München! RAW-Leiter Christian Scharpf gibt Tipps für den perfekten "Urlaub dahoam".

"Dahoam is dahoam", pflegen die Münchner zu sagen. Trotzdem zieht es sie jeden Sommer erneut ins Ausland. Doch gerade jetzt ist die Stadt so leer wie selten. Viele ausländische Touristen verzieht es Ende August wieder in ihre Heimat.

Und während in anderen Bundesländern die Kinder wieder die Schulbank drücken, können sich die Bayern noch bis Mitte September der Ferien erfreuen. In dieser Zeit gehört München den Daheimgebliebenen. Die großen bayerischen Sommerferien sind deshalb eine besondere Chance für Einheimische, ihre eigene Stadt neu zu erkunden.

Christian Scharpf über Münchens verborgene Highlights

Das findet auch Christian Scharpf, Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft (RAW), das auch für den Tourismus in München zuständig ist.

Im Gespräch mit der AZ verrät er, was die Stadt dabei alles zu bieten hat: vielseitiges Kulturprogramm, eine reiche Geschichte, eine gut erhaltene Altstadt und markante Architektur.

"Gleichzeitig bietet München Raum für Innovationen, die eng mit traditionellen Werten verbunden sind", erklärt Scharpf. Das schaffe eine spannende Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft, die Touristen besonders fasziniere. Diese schlendern gerne durch Münchens Innenstadt, Parks und Passagen.

Doch genau so, wie Scharpf Touristen auffordert, ins Münchner Lebensgefühl einzutauchen und "Einheimische auf Zeit" zu werden, würde es auch Einheimischen nicht schaden, ihre Heimat von Zeit zu Zeit aus der Sicht eines Touristen zu betrachten.

"Urlaub dahoam" – Münchens perfekte Sommerziele

"Ich selbst habe mit meinem ältesten Sohn gerade erst die Allianz Arena in Fröttmaning besichtigt – ein touristisches Highlight unserer Stadt", erzählt Scharpf. Gerade im Sommer lohne sich ein "Urlaub dahoam": von den vielen Grünflächen und Bademöglichkeiten an der Isar, von denen andere Städte nur träumen können, den gemütlichen Cafés und Biergärten, bis hin zu den Ausflugsmöglichkeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Von München aus ist man schnell am Starnberger See, im Murnauer Moos oder in den Tegernseer Bergen. Bei schlechtem (oder zu heißem) Wetter können sich Einheimische endlich die Zeit nehmen, um die vielen Ausstellungen und Museen der Stadt zu besuchen. Auch beim Shoppen ist von Flohmärkten und Second Hand-Läden bis hin zu großen Modemarken für jeden etwas dabei.

"München ist einfach ein Top-Urlaubsziel für Einheimische – ganz ohne lange Anreise", meint Scharpf. Der Wirtschaftsreferent empfiehlt den Münchnerinnen und Münchnern besonders, sich mit den vielfältigen Stadtvierteln auseinanderzusetzen. "Man merkt dann erst, wie oft man sich ausschließlich in den vertrauten Straßen bewegt und dabei so viel Spannendes verpasst", erklärt er.

Münchens Viertel – Vom historischen Zentrum bis zum alternativen Schlachthofviertel

Münchens Stadtviertel könnten unterschiedlicher nämlich nicht sein: Da ist die Altstadt, das Herz Münchens voller Geschichte und Geschichten, das vielfältige und lebhafte Bahnhofsviertel, das ehemalige Arbeiterviertel Giesing mit seinem rauen Charme, das Franzosenviertel Haidhausen, die kunstvolle Maxvorstadt, das alternative Schlachthofviertel, das urbane Westend und vieles mehr.

"Bezaubernde Orte wie die Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen, Klein-Venedig in Untergiesing oder der Elisabethmarkt in Schwabing sind kleine Perlen, die oft unter dem Radar bleiben", erläutert Scharpf. Genau deshalb seien sie auch für Einheimische einen Besuch Wert.

Mit der Tourismus-Kampagne "Viertelliebe München" möchte das offizielle Tourismus-Portal der Stadt Gäste, wie auch Alteingesessene, dazu motivieren, die Stadt zu Fuß oder mit dem Rad aus einem neuen Blickwinkel heraus zu erkunden: "Raus aus den ausgetretenen Tourismuspfaden, raus aus dem gewohnten Trott“, betont Scharpf.

Entdeckungstouren durch Münchens Stadtviertel – Führungen für Einheimische

In einer zweistündigen Führung stellen Guides jeden Donnerstag und Samstag ein anderes Stadtviertel vor. Dabei geht es nicht nur darum, neue Straßen und Ecken zu erkunden – hier erfährt man auch etwas über die Entstehungsgeschichte der Viertel und wie sie sich verändert haben. Auch über das eigene Viertel kann man dabei also noch so einiges lernen.

Die Führungen kann man online für 20 Euro pro Erwachsenem und für Kinder (zwischen sechs und 14 Jahre) ab 11 Euro buchen. Schüler, Studenten, Rentner und Menschen mit Behinderung erhalten einen Rabatt. Für Kinder bis fünf Jahre sind die Führungen kostenlos.

Weitere Inspiration für Einheimische gibt es auf der Webseite des Tourismus-Portals. Zum Wandern braucht man beispielsweise nicht erst in die Berge fahren. Beim "Stadtwandern“ testen die Mitarbeiter des Portals Routen durch München und stellen diese auf der Webseite vor. Diese führen einmal von Ost nach West und von Nord nach Süd.

Die Ost-West-Passage startet beim Prinzregentenplatz und führt durch den Englischen Garten über Schwabing bis zum Schloss Nymphenburg. Gute zwölf Kilometer legt man dabei zurück. Die Nord-Süd-Passage ist noch länger: 21 Kilometer spazieren Ausflügler von der BMW Welt durch den Olympiapark, an der Eisbachwelle vorbei über die Isarauen bis zum Hinterbrühler See. Wer nicht gut zu Fuß unterwegs ist, kann dabei natürlich auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen.

Scharpf gibt zu: "Da gibt es auch bei mir noch so einiges auf der Liste"

Wem München zu klein ist, der kann sich auf eine Weltreise begeben. Von Griechenland, Frankreich, Italien, bis nach Japan und Ägypten stellen die Autorinnen und Autoren im Tourismus-Portal Orte vor, an denen man in der Stadt andere Kulturen kennenlernen kann.

Besonders angetan ist Scharpf übrigens von der Reihe "Ich war noch niemals in ...". Darin besuchen die Autorinnen und Autoren selbst Orte, die sie noch nie zuvor gesehen haben – und das, obwohl sie oft schon mehrere Jahre in München leben. "Da gibt es auch bei mir noch so einiges auf der Liste", gibt Scharpf zu.