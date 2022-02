Endlich wieder Löwen-Bussis: Der Circus Krone ist zurück

Nach zwei Jahren Zwangspause tut sich wieder etwas in der Manege von Circus Krone. Die AZ hat sich die neue Show angeschaut, bei der gelacht, geturnt und gebrüllt wird. Und auch nach dem Spektakel mit glücklichen Artisten gesprochen.

Der vielfach preisgekrönte "Mister-Raubtier-Champion" in Aktion: Martin Lacey Jr. schmust in der Circus-Krone-Manege mit seinen Raubtieren.

München - Der glitzernde Vorhang schließt sich, und Zirkus-Chefin Jana Lacey-Krone und ihr Mann Martin fallen sich in die Arme. Um sie herum jubeln Artisten, Musiker, Requisiteure und viele mehr. Allen ist fast hörbar ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen. Anspannung und Aufregung sind auf einmal purer Freude gewichen.

"Die Show war perfekt! Heute ist alles so unglaublich emotional", sagt Martin Lacey mit strahlendem Lächeln der AZ: "In den Proben lief nicht immer alles gut. Da sieht man, dass wir alle, auch unsere Tiere, den Applaus, die vielen spontanen ,Ohhs' und ,Ahhs' aus dem Publikum, brauchen und genießen."

Comeback nach zwei Jahren inklusive Standing Ovations

Fest steht: Nach zwei langen Jahren corona-bedingter Zwangspause gab es jetzt tatsächlich stürmischen Applaus für das neue Programm des Circus Krone (bis 17. April). Donnerstagabend fand beim weltberühmten Münchner Zirkus eine Art Vor-Premiere statt (offizieller Start war tags darauf).

Eine rasante Show, ein spektakuläres Highlight des Programms: Team Non Stop aus der Ukraine. © Petra Schramek

Das Publikum hielt im wahrsten Sinne des Wortes nichts auf den Plätzen: Standing Ovations gab's bereits nach dem ersten Programmpunkt: der Raubtier-Nummer.

In gewohnt (vermeintlich) spielerisch-lässiger Art zeigte Martin-Lacey Jr. sein vielfach preisgekröntes Können als "Mister Raubtier-Champion". Mit insgesamt 17 Raubkatzen wird geschmust und gekuschelt.

Sensation unter der Zirkuskuppel: die Truppe Mustafa Danguir mit ihrem vierfachen Riesenrad. © Petra Schramek

Es gibt ein Wechselspiel von Sprüngen und Scheinangriffen, und das sorgte beim Premierenpublikum in der Tat immer wieder für begeisterte "Ohh- und Ahh"-Ausrufe.

Für selbige sorgte auch die Truppe Mustafa Danguir aus Marokko, die eine waghalsige Show auf dem Hochseil präsentiert. Mit ihrer zweiten Nummer bringen die Weltklasse-Artisten eine neue circensische Sensation: ein vierfaches Riesenrad.

Zirkus-Chefin und Tierlehrerin Jana Lacey-Krone begeistert mit großen und kleinen Pferden. © Petra Schramek

Ein Programm mit vielen Artisten, Clowns und Tieren

In und auf dieser neuen Konstruktion mit zwei ineinander verzahnten, rasant rotierenden Rädern werden tollkühne Sprünge vollführt. Nach dem doppelten Salto Mortale auf einem dahinsausenden Rad hielten gefühlt alle Zuschauer den Atem an - wie auch beim Team Non Stop aus der Ukraine, das sich aus luftiger Höhe in wilden Kaskaden scheinbar schwerelos aus einer Art Häuserwand stürzt.

Neben solchen Power-Darbietungen gibt es auch leisere Nummern, beispielsweise jene des Handstand-Duos Anastasia und Mykailo, das mit seinen Körpern wunderbare Skulpturen schafft.

Handstandartistik vom Feinsten (und vieles mehr) zeigt die Zirkuskunst-Truppe Bingo. © Petra Schramek

Ganz still war es im Zirkus beim Pas de deux auf zwei Pferderücken, anmutig und mutig zugleich. Eliane Stipka steht sogar im freien Stand auf dem Kopf ihres Mannes.

Für jeden ist etwas dabei

Einen weiteren Genuss für Pferdefreunde bietet die Zirkus-Chefin selbst. Jana Mandana Lacy-Krone ist nicht nur Tiertrainerin, sondern auch eine Meisterin des hohen reiterlichen Könnens: Gemeinsam mit Hans Ludwig Suppmeier zeigt sie in der neuen Show eine ideenreiche Dressurfolge mit Passage, Pirouette und Co. Die Präsentation der unterschiedlichsten Krone-Pferde begeisterte große und kleine Besucher.

Sorgen für Lachen bei Groß und Klein: Bauchredner Willer Nicolodi oder seine Maus Joselito. © Petra Schramek

Nach zwei Jahren Pause war auch endlich wieder fröhliches Kinderlachen im Krone-Bau zu hören. Dafür sorgen vor allem Bauchredner Willer Nicolodi mit seiner frechen Maus und Clown Lorenzo, der viel Schabernack treibt und zudem Leiterbalancen oder Kuhglockenmusik beherrscht.

Lachen und gute Laune bringt auch die junge, freche Zirkuskunst-Truppe Bingo in die Manege. Die sieben Ausnahme-Artisten zeigen in bunten Kostümen Luft- und Bodenakrobatik, auch von der komischen Seite. Sie jonglieren, tanzen und flirten mit dem Publikum.

Jana Lacey-Krone: "Es geht wieder los - ich bin so glücklich"

Dieses war nach über zwei Stunden sichtbar ebenso glücklich wie die Manegen-Künstler. Zirkus-Chefin Jana Lacey-Krone drückte nach dem erfolgreichen Wiederstart erstmal ihren Mann und Sohn Alexis (14), der beim Auf- und Abbau sehr fleißig mitgeholfen hat.

Dann flitzte sie in glitzernder Zirkus-Robe hinauf zur Krone-Schneiderei. Hier wurde während der Vorstellung Söhnchen Charles (13 Monate) liebevoll bespaßt. Die Zirkus-Chefin zur AZ: "Ich bin so glücklich - über meine Familie und dafür, dass es bei uns im Zirkus endlich wieder losgeht."