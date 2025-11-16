AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Endlich weniger Schlangestehen? MVG führt neues System an Hauptbahnhof und Stachus ein

Endlich weniger Schlangestehen? MVG führt neues System an Hauptbahnhof und Stachus ein

Lange Schlangen vor den MVG-Kundencentern sind keine Seltenheit. Mit einem neuen Service will die MVG nun die Wartezeiten verkürzen.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 10  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Am MVG-Kundencenter am Hauptbahnhof kann es immer wieder zu längeren Wartezeiten kommen. (Archivbild)
Am MVG-Kundencenter am Hauptbahnhof kann es immer wieder zu längeren Wartezeiten kommen. (Archivbild) © hub

Wer bisher eine persönliche Beratung in einem Kundencenter der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wollte, der benötigt vor allem eines: Zeit. Oftmals musste man sich in lange Warteschlangen vor dem Eingang einreihen, bis man von einer oder einem MVG-Mitarbeitenden bedient wurde.

Doch dies könnte bald der Vergangenheit angehören, denn die MVG bietet ihren Kunden und Kundinnen nun einen neuen Service an. Künftig kann ein Beratungstermin ganz einfach online gebucht werden. Wer dann pünktlich zu seinem gebuchten Termin im Kundencenter erscheint, wird direkt am nächsten freien Schalter bedient.

MVG bietet nun Online-Terminbuchungen für Kundencenter an

Die Online-Terminbuchungen können auf https://www.mvg.de/services vorgenommen werden. Im Abschnitt "Hotline & Kundencenter" kann man aussuchen, ob man seinen Termin im Kundencenter am Marienplatz oder am Hauptbahnhof buchen möchte. Bis zu sieben Tage im Voraus kann man aktuell einen Termin buchen, dafür wählt man den entsprechenden Tag und die gewünschte Uhrzeit aus, anschließend müssen noch die Kontaktdaten angegeben werden. Sind alle Felder korrekt ausgefüllt, erhält man eine E-Mail mit dem Bestätigungslink.

Lesen Sie auch

MVG-Kunden, die online einen Termin gebucht haben, erhalten am entsprechenden Kundencenter eine priorisierte Nummer und werden zum gebuchten Termin aufgerufen. Mit dieser Vorgehensweise will die MVG gewährleisten, dass die Schalter auch für die Kunden flexibel bleiben, die im Vorfeld keinen Termin gebucht haben.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
10 Kommentare
Artikel kommentieren
  • AK1 vor 19 Stunden / Bewertung:

    Man könnte natürlich, wenn man schon so ein großes Kundencenter braucht, dieses auch nutzen. Da drin ist viel Platz zum Anstehen - und noch revolutionärer: es gibt auch viel mehr Schalterarbeitsplätze als Mitarbeiter - wenn die mal besetzt wären.
    Was mich aber interessieren würde: Was treibt so viele Leute ins Kundencenter bei der MVG? Bei der S-Bahn stehen nur wenige Leute an, da hat man gute Chancen, schnell dran zu kommen...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • gubr vor 3 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von AK1

    Ich frage mich auch was für Gründe es gibt da überhaupt anzustehen. Ich musste da nur ein einziges Mal hin, damals noch am der Poccistraße, als es bei mir ein Problem mit der damaligen Papierkarte gab. Auch heute sehe ich eigentlich nur technische Probleme als Grund oder wenn mal die Monatskarte verloren hat oder sie zu Hause vergessen hat und kontrolliert wurde. Das sind aber derart seltene Einzelfälle, dass ich nicht glaube, dass es so viele Leute betrifft. Ich weiß nicht wie das mit Semestertickets und Schülerkarten gehandhabt wird. Vielleicht muss man sich da einmalig persönlich vorstellen, z.B um den Studentenausweis vorzuzeigen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AK1 vor 5 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von gubr

    Ich war im Kundencenter um mir ein Deutschlandticket auf Chipkarte zu kaufen. Die meisten werden sich das wahrscheinlich schicken lassen, nur wenn es ab sofort gelten soll, ist es nötig,, die Karte abzuholen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.