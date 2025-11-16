Endlich weniger Schlangestehen? MVG führt neues System an Hauptbahnhof und Stachus ein

Lange Schlangen vor den MVG-Kundencentern sind keine Seltenheit. Mit einem neuen Service will die MVG nun die Wartezeiten verkürzen.

Am MVG-Kundencenter am Hauptbahnhof kann es immer wieder zu längeren Wartezeiten kommen. (Archivbild)

Wer bisher eine persönliche Beratung in einem Kundencenter der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wollte, der benötigt vor allem eines: Zeit. Oftmals musste man sich in lange Warteschlangen vor dem Eingang einreihen, bis man von einer oder einem MVG-Mitarbeitenden bedient wurde.

Doch dies könnte bald der Vergangenheit angehören, denn die MVG bietet ihren Kunden und Kundinnen nun einen neuen Service an. Künftig kann ein Beratungstermin ganz einfach online gebucht werden. Wer dann pünktlich zu seinem gebuchten Termin im Kundencenter erscheint, wird direkt am nächsten freien Schalter bedient.

MVG bietet nun Online-Terminbuchungen für Kundencenter an

Die Online-Terminbuchungen können auf vorgenommen werden. Im Abschnitt "Hotline & Kundencenter" kann man aussuchen, ob man seinen Termin im Kundencenter am Marienplatz oder am Hauptbahnhof buchen möchte. Bis zu sieben Tage im Voraus kann man aktuell einen Termin buchen, dafür wählt man den entsprechenden Tag und die gewünschte Uhrzeit aus, anschließend müssen noch die Kontaktdaten angegeben werden. Sind alle Felder korrekt ausgefüllt, erhält man eine E-Mail mit dem Bestätigungslink.

MVG-Kunden, die online einen Termin gebucht haben, erhalten am entsprechenden Kundencenter eine priorisierte Nummer und werden zum gebuchten Termin aufgerufen. Mit dieser Vorgehensweise will die MVG gewährleisten, dass die Schalter auch für die Kunden flexibel bleiben, die im Vorfeld keinen Termin gebucht haben.