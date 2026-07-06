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Endlich weg mit der Buckelpiste: Radweg an der Franziskanerstraße wird erneuert

An der Franziskanerstraße in der Oberen Au erneuert das Baureferat die Radwege, die wegen Baumwurzeln kaum noch benutzbar waren.
Myriam Siegert |
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Ein Radfahrer-Traum! Der Radweg an der Franziskanerstraße ist jetzt schön glatt und eben.
Ein Radfahrer-Traum! Der Radweg an der Franziskanerstraße ist jetzt schön glatt und eben. © my

Darüber freut man sich in Haidhausen und der Oberen Au: Der Radweg entlang der Franziskanerstraße zwischen Rablstraße und Gebsattelstraße bekommt einen neuen Belag. Die westliche Straßenseite ist sogar schon fertig.

Seit Jahren ist der Zustand des Radwegs immer wieder Thema in Bürgerversammlungen oder BA-Sitzungen. Weil die Wurzeln der großen Pappeln entlang der Straße den Weg immer unebener machten, glich der Radweg einer wahren Buckelpiste. Dass die ärgsten Unebenheiten zwischendurch immer wieder ausgebessert wurden, half da auch nur bedingt. Gerade wer Kinder mit auf dem Radl hat, konnte hier kaum mehr gut fahren. Aber auch andere Fahrradfahrer meldeten etwa im Meldeportal des Mobilitätsreferats, man könne bei den Unebenheiten kaum den Lenker halten. Viele Radler wichen auf den Gehweg oder die Straße aus.

So sah es noch vor ein paar Tagen aus. Für die Bauarbeiten wurde de Radweg gesperrt.
So sah es noch vor ein paar Tagen aus. Für die Bauarbeiten wurde de Radweg gesperrt. © my

Seit 22. Juni nun erneuert das Baureferat die Deckschicht der Radwegdecke. Nach dem Ausbau der vorhandenen Beläge bringe man eine neue Asphaltdeckschicht auf, heißt es. Wesentliches Ziel sei es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Danach folgen noch Reinigungs- und Markierungsarbeiten. Während der Arbeiten wird der Radweg auf die Straße umgeleitet.

Auf der westlichen Seite wurden am Freitag die Bauzäune bereits abgebaut. Hier rollt es sich nun wunderbar geschmeidig entlang. Bis zum 31. Juli sollen dann beide Seiten fertiggestellt sein.

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2 Kommentare
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  • Xaverl Weissnix gerade eben / Bewertung:

    Schön dass die Stadt, obwohl sie pleite ist, wenigstens für diesen Schwachsinn noch Geld locker hat, während bspw. wichtige Schulprojekte um Jahre verschoben werden oder gar entfallen müssen! Nur Bäume und Radwege sind wichtig! Die Firmen wurden ja durch eigenes Verschulden in andere umliegende Gebiete wie bspw Gräfelfing vergrämt, und jetzt bleibt die Gewerbesteuer aus, und die Stadt hat kein Geld mehr, wer konnte das nur ahnen… Ironie off! Zum K..!!

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  • Gelegenheitsleserin vor 58 Minuten / Bewertung:

    "Viele Radler wichen auf den Gehweg oder die Straße aus".

    Der Radweg auf der östlichen Seite (also stadteinwärts) ist nicht nur bucklig, sondern auch sehr schmal - und deshalb nicht benutzungspflichtig.
    Ein "Ausweichen" auf die Straße wäre also laut StVO korrekt, ist aber wegen der parkenden Autos (Gefahr von Dooring-Unfällen) und der Straßenbahnschienen eher gefährlich.
    Zum Ausweichen auf den Gehweg wurde ich als Radfahrerin schon mehrmals von Fußgängern gezwungen und sogar aufgefordert, die auf dem Radweg ein Schwätzchen hielten oder ihren Hund ausführten.

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