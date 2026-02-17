Ende einer Ära: Bekannter Techno-Club in München schließt – und zieht um

Nach neun Jahren wird der Blitz Club Ende September auf der Museumsinsel schließen. Für Fans von elektronischer Musik bricht damit ein Stück Klubgeschichte weg – während Gerüchte über einen neuen Standort Hoffnung machen.

Der Blitz Club zur Eröffnung im April 2017. Der Andrang war damals so groß, dass die Polizei anrücken musste.

Sein neunjähriges Bestehen wird der Blitz Club auf der Museumsinsel noch feiern können. Ende September soll jedoch Schluss sein mit dem deutschlandweit bekannten Hotspot für elektronische Musik. Der Vertrag mit dem Deutschen Museum für die Räumlichkeiten läuft endgültig aus.

Es war ein Knall im April 2017: Der Blitz Club schlug im wahrsten Sinne des Wortes ein wie ein Blitz in Münchens Nachtleben. In den folgenden Jahren entwickelte sich die Diskothek zu einem der bekanntesten Technoclubs der Welt.

Der Blitz Club zur Eröffnung im April 2017. Der Andrang war damals so groß, dass die Polizei anrücken musste. © AZ-Archiv/Daniel von Loeper

Mietvertrag läuft aus: Beliebter Technoklub Blitz muss schließen

Wie die AZ erfahren hat, soll der Mietvertrag mit dem Klub Ende September 2026 auslaufen. Das bestätigt auch Gerrit Faust, Sprecher des Vermieters – des Deutschen Museums – gegenüber der AZ. "Bei uns stehen über kurz oder lang kleinere Umbauarbeiten im Forum der Zukunft an", erklärt Faust. Der Mietvertrag sei daher eigentlich bereits Ende 2025 ausgelaufen. Mit den Betreibern habe man sich jedoch auf eine Verlängerung bis Ende September geeinigt.

Aus Sicht des Vermieters hätte es dennoch nicht zwingend zum Ende des Nachtklubs kommen müssen. Den Betreibern habe man angeboten, den Mietvertrag unter den veränderten baulichen Bedingungen fortzuführen. Diese hätten sich jedoch entschieden, nicht weiter zu verlängern.

Zukunft an einem anderen Standort?

Grund dafür könnte sein, dass die Betreiber ohnehin bereits einen neuen Standort gefunden haben. Laut AZ-Informationen wird der Klub in neuen Räumlichkeiten in München weitergeführt. Die "Blitz Club GmbH" um die Betreiber Branimir Peco und David Muallem wollte sich bis Redaktionsschluss auf AZ-Anfrage weder zum Auszug noch zur Zukunft an einem anderen Standort äußern.

"Wir haben uns immer gefreut, den Blitz-Club auf der Museumsinsel zu haben", sagt Faust. Ziel sei von vornherein gewesen, die Museumsinsel auch abends zu beleben. "Der Blitz Club war dabei ein wichtiger Bestandteil." Deshalb sei der Vertrag auch mehrfach verlängert worden, denn ursprünglich sei der Klubbetrieb nur als Zwischennutzung geplant gewesen.

In der einstigen Kongresshalle im Deutschen Museum stehen Umbaumaßnahmen an. © imago

Die Räume der ehemaligen Kongresshalle des Deutsches Museum waren wie gemacht für die Betreiber. Lange Zeit spielten hier Superstars wie Jimi Hendrix oder The Who Konzerte. Zwar kein Techno, doch die rund 600 Quadratmeter großen Räumlichkeiten eigneten sich perfekt für die zwei Tanzflächen und boten Platz für rund 800 Feiernde.

Nach den Plänen des Deutschen Museums sollen die Renovierungsarbeiten im März 2027 abgeschlossen sein. Was dann mit den Räumlichkeiten passiert, sei noch nicht entschieden, so Faust. Es werde jedoch "variable Flächen" geben, die "unterschiedliche Nutzungen" zulassen.

Blitz Restaurant muss ebenfalls schließen

Auch ein Restaurant war seit 2017 Teil des Blitz. Erst vor rund einem Jahr eröffnete es neu als "Blitz Bar und Bistro" (AZ berichtete). Auf der Internetseite des Restaurants ist von einer Pause "bis auf Weiteres" die Rede. Das Restaurant wird laut Faust ebenfalls ausziehen müssen. Für die Zukunft wünsche man sich aber erneut Gastronomie an dieser Stelle.

Der Blitz Club hat sich mit elektronischer Musik wie Techno und House einen festen Platz in der Stadt erarbeitet. Zahlreiche internationale DJs traten dort auf, der Klang in den Räumen gilt als besonders herausragend. In der Szene dürfte die Nachricht, dass es trotz Umzugs weitergeht, für Erleichterung sorgen.