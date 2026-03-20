Ende des Fastenmonats Ramadan: Besondere Aktion zum Zuckerfest findet wieder statt

Das Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan wird traditionell mit dem Zuckerfest gefeiert. Zum Fest des Fastenbrechens gibt es auf Münchens Marienplatz am Abend wieder eine besondere Aktion zu sehen. Auch Münchens Bürgermeister sendet einen Gruß.

Am Marienplatz gibt es anlässlich des Zuckerfestes am Abend wieder eine Lichtinstallation zu sehen. (Archivbild)

Der muslimische Fastenmonat Ramadan endet mit dem Zuckerfest, auch Eid al-Fitr genannt. Aus diesem Anlass wird am Freitagabend die Fassade des Alten Rathauses bei Einbruch der Dunkelheit beleuchtet. Wie die Stadt München mitteilt, werde dort ab 19 Uhr der Gruß "Frohes Fest" in 13 Sprachen zu lesen sein. Die Botschaften stammen von zahlreichen muslimischen Gemeinden aus München.

Die Stadt München will damit nicht nur ein Zeichen für Zusammenhalt und respektvolles Miteinander in einer vielfältigen Stadtgesellschaft setzen, sondern auch gegen antimuslimischen Rassismus, der sowohl gläubige Musliminnen und Muslime als auch muslimisch-gelesene Menschen trifft. Wie die Stadt in der "Rathaus Umschau" mitteilt, versteht man die symbolische Geste der Beleuchtung als Statement für Offenheit und Solidarität.

Münchens Bürgermeister wünscht "Eid Mubarak"

In diesem Jahr fällt das Zuckerfest auch auf den Tag des Neujahrsfestes Norouz/Newroz, das von vielen Menschen aus dem persischen, kurdischen und zentralasiatischen Raum gefeiert wird. Bürgermeister Dominik Krause wünscht allen Menschen, die heute feiern, ein "frohes Fest und 'Eid Mubarak'. Ich freue mich, dass wir dieses wichtige Zeichen für mehr Sichtbarkeit muslimischen Lebens und gegen Diskriminierung setzen."

Wie die Stadt mitteilt, geht die Beleuchtung auf den Stadtratsbeschluss "Antimuslimischen Rassismus bekämpfen – Demokratie stärken" aus dem Jahr 2024 zurück. Analog zur Beleuchtung anlässlich des Zuckerfestes wird auch jedes Jahr zum jüdischen Feiertag Chanukka im Winter ein Lichtgruß am Alten Rathaus gezeigt.