"Empörend": So reagieren Stadt und Anwohner auf Debakel am Sendlinger Loch

Viele Jahre standen die Bauarbeiten am Sendlinger Loch still, doch nun gibt es endlich gute Nachrichten. Das Grundstück in der Alramstraße hat seit Kurzem einen neuen Eigentümer, wie die AZ exklusiv erfahren hat.

André Wagner 11. Juli 2025 - 10:00 Uhr, aktualisiert am 10. Juli 2025 - 21:23 Uhr