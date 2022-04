emilo Spezialitätenrösterei feiert 10. Geburtstag

Die Münchner Spezialitätenrösterei emilo feiert im Mai 10-jähriges Firmenjubiläum und hat jede Menge Geburtstagsknaller geplant!

30. April 2022 - 07:47 Uhr

emilo wurde 2012 im Herzen von München von dem jungen Münchner Emanuel Clemm gegründet. Der erste Firmensitz lag damals in der Belfortstraße, geröstet wurde in einer historischen Fabrikhalle im Werksviertel am Ostbahnhof. Die langjährige Erfahrung in der Kaffeeproduktion, eine enorme Leidenschaft für das schwarze Gold und immer wieder neue Ideen brauchten jedoch bald mehr Platz. Mit Ende 2014 erfolgte dann der Umzug des jungen Unternehmens in einen größeren Produktionsstandort, die alten TOGAL-WERKE im Münchner Osten, wo sich noch heute das Herzstück "die Rösterei“ befindet.

emilo steht für feinsten Kaffeegenuss und verwendet ausschließlich erstklassige Rohware. Durch schonende, traditionelle Trommelröstung und die jahrelange Erfahrung erhalten die Kaffees in liebevoller Handarbeit ihr unverwechselbares herrliches Aroma – vom klassischen Filterkaffee über kräftigen Espresso bis hin zum innovativen DRIP COFFEE BAG. Der gewissenhafte Einkauf hochwertiger Kaffeebohnen, der sorgfältige Umgang mit der Ware und die für das Aroma sowie das Auge optimal abgestimmte Verpackung sind Voraussetzung für das Versprechen, dem Kunden "NUR DAS BESTE VON DER BOHNE BIS ZUR TASSE" zu liefern.

So schmecken 10 Jahre emilo

Zum 10-jährigen Jubiläum hat sich emilo eine ganz besondere Espressokreation einfallen lassen. Mit der neuen Jubiläumsedition ist ein herrlicher Blend aus Äthiopien, Indien und Mexiko entstanden - ein klassisch italienischer Espresso mit Aromen von Rum, Traube, Nuss. Dolce vita & Italienfeeling pur!

Camper-Urlaub im Wert von über 500 Euro gewinnen

emilo ist MEHR ALS EIN KAFFEE und das spürt man! Die Münchner haben sich einige Geburtstagskracher einfallen lassen. Unter anderem wird ein Camper-Urlaub im Wert von über 500 Euro gemeinsam mit einem DRIP COFFEE BAG Camper-Paket verlost. Das Gewinnspiel endet am 15.05.2022.

Darüber hinaus gibt es für alle Münchner in den emilo LÄDEN im emilo GLOCKENBACH und im emilo WESTEND den Mai über jeden Freitag & Samstag das emilo GLÜCKSRAD mit tollen Sofortgewinnen. Die hauseigene emilo BACKSTUBE verköstigt dazu mit einmaligen Jubiläumstörtchen und emilo Cantuccini. emilo Erlebnis & Genuss mit allen Sinnen garantiert!

emilo GLOCKENBACH

Buttermelcherstr. 5

80469 München

Di – Fr: 6.30 Uhr – 18.30 Uhr

Sa: 8.00 Uhr – 18.30 Uhr

Sonn- und Feiertags geschlossen

emilo WESTEND

Gollierstr. 14

80339 München

Di – Fr: 6.30 Uhr – 18.30 Uhr

Sa: 8.00 Uhr – 18.30 Uhr

Sonn- und Feiertags geschlossen

Unnützes Wissen aus 10 Jahren emilo

Woher kommt der Name emilo überhaupt?

Der Firmenname emilo setzt sich aus dem Spitznamen von dem Gründer Emanuel "EMIL" und dem "O" für das italienisches Lebensgefühl zusammen. Emanuel Clemm war erst 22 Jahre jung, als er 2012 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

Wie viele Kaffeebohnen wurden bei emilo bereits geröstet?

In der Rösterei wurden über 6,5 Milliarden Kaffeebohnen zu echtem braunem emilo GOLD verarbeitet. Angekommen sind diese in über 20.000 Kaffee-Jutesäcken.

Wie viele Espressi wurden in den emilo LÄDEN ausgeschenkt?

Unvorstellbare 5 Millionen Espressi wurden in de emilo LÄDEN zubereitet und dazu passend hat die hauseigene emilo BACKSTUBE über 100.000 Nussecken gebacken.

