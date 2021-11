Anzeige Veranstaltung emilo FREE ESPRESSO DAY: Hier gibt es morgen kostenlosen Espresso in München

Am Donnerstag, den 4. November findet zum zweiten Mal der emilo FREE ESPRESSO DAY statt. Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangen Jahr findet der emilo FREE ESPRESSO DAY in diesem Jahr an 38 Standorten statt. Sicher ist auch einer in Ihrer Nähe!

03. November 2021 - 05:55 Uhr

Als Münchner Kaffeerösterei hat sich emilo etwas Besonderes für München und alle Kaffeeliebhaber einfallen lassen: Am 4. November 2021 wird der zweite emilo FREE ESPRESSO DAY gefeiert! © emilo

Alle Münchnerinnen und Münchner sind herzlich eingeladen und können den ganzen Tag über, so oft sie wollen, einen Espresso bei ihrem Lieblingslokal bestellen, ohne dafür zahlen zu müssen. Neben den drei emilo Läden im GLOCKENBACH, WESTEND und am ODEONSPLATZ findet die FREE ESPRESSO Aktion bei 35 emilo Partnern in München statt. Kostenloser Espresso in Ihrem Lieblingscafé, Laden oder Restaurant Über 30 Partner sind Teil des emilo FREE ESPRESSO DAY. So kann man sich entweder in der Mittagspause mit den Kollegen, zur Verkostung zwischendurch beim Einkauf im Delikatessen Markt, am Nachmittag mit Freunden oder nach dem Essen einen FREE ESPRESSO bestellen und die kleine Freude genießen. Kindercappuccino für die kleinen Gäste bei emilo Natürlich gibt es wie gewohnt den Kindercappuccino auch aufs Haus - das ist aber keine einmalige Besonderheit, sondern bietet emilo immer für die kleinen Gäste in den eigenen Läden an. Ausgenommen von der FREE ESPRESSO DAY Aktion sind die anderen Kaffeespezialitäten, Milchmischgetränke, Backstube oder Bohnenware. emilo gibt es an drei Standorten in München emilo GLOCKENBACH Buttermelcherstr. 5

DI - SA | 08.00 - 14.00 Feiertags geschlossen emilo ODEONSPLATZ TRIDENTE BAR BEI MASERATI Odeonsplatz 14

DI - SA | 11.00 - 17.00 Feiertags geschlossen emilo WESTEND & BACKSTUBE Gollierstr. 14

DI – SA | 8.00 – 14.00 Feiertags geschlossen Unser Tipp für Zuhause: Die Revolution des Filterkaffees – der emilo DRIP COFFEE BAG Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert Mit dem DRIP COFFEE BAG legt emilo seinen Grundstein für die Revolution des Filterkaffees. Egal wie der neue eingeschränkte Alltag aussieht, der emilo DRIP COFFEE BAG ist die ideale Lösung für frisch, gebrühten Kaffeegenuss, egal ob Zuhause im Homeoffice, im Büro oder während einer Auszeit in der Natur. DRIP COFFEE BAG ist ein perfekt portionierter Filterkaffee für eine Tasse frischen, handgebrühten Kaffee. Der optimale Aromaschutz garantiert Topqualität und einzigartigen Geschmack. Man benötigt nur eine Tasse und heißes Wasser. Einfach aufreißen, einhängen, aufgießen und frisch gebrühten Filterkaffee genießen – jederzeit & überall.