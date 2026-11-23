Ein ins Gleis gestürztes Baby sorgt für Schrecksekunden am Münchner Hauptbahnhof. Ein Syrer zeigt Zivilcourage und eilt zu Hilfe.

Schockmoment am frühen Sonntagmorgen am Münchner Hauptbahnhof. Gegen 3.45 Uhr fiel einem Mitarbeiter ein Elternpaar auf, welches augenscheinlich stark alkoholisiert war und sich mit einem kleinen Kind samt Kinderwagen am Bahnsteig des Gleises 25 aufhielt.

Die Eltern, beide im Alter von 18 und 23 Jahren, torkelten am Bahngleis entlang. Dabei stießen sie gegen den Kinderwagen, in dem ihr fünf Monate altes Baby lag. Der rollte in Richtung Gleisbereich und stürzte anschließend samt Kind ins Gleis.

Baby stürzt ins Gleis – Mann eilt zur Hilfe

Ein 24-Jähriger beobachtete den Vorfall und zeigte Zivilcourage, als er sich in den Gefahrenbereich begab, um den Säugling von den Gleisen zu retten und den Kinderwagen zu bergen. Im Anschluss kümmerte er sich bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei um das Kind. "Das war in dem Fall vorbildliches Verhalten", sagte ein Sprecher der Bundespolizei zur dpa. "So wünschen wir uns das."

Vor Ort trafen die Beamten sowohl die 18-jährige Mutter, deren 23-jährigen Lebensgefährten als auch den mutigen 24-Jährigen an und nahmen zunächst den fünf Monate alten Säugling in ihre Obhut, der durch den Sturz eine Prellmarke am Kopf erlitt und nicht lebensbedrohlich unterkühlt war. Nach einer Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst wurde das Kind für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die betrunkenen Eltern sorgten indes weiter für Probleme. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 23-Jährige alles andere als kooperativ. Seine zunehmenden Aggressionen quittierte die Polizei damit, dass sie ihm Fesseln anlegte. Selbst auf der Dienststelle wollte sich der Mann, der wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten bereits polizeibekannt ist, nicht beruhigen und leistete weiterhin Widerstand. Verletzt wurde dabei allerdings niemand.

Jugendamt nimmt Baby in seine Obhut

Handzahmer gab sich die ebenfalls wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte 18-jährige Mutter des Säuglings. Sie führte freiwillig einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,56 Promille anzeigte. Ihr widerspenstiger Lebensgefährte verweigerte den Test.

Gegen die 18-Jährige wird wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichts- und Erziehungspflicht sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, gegen den 23-Jährigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie fahrlässiger Körperverletzung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Paar wieder auf freien Fuß gesetzt, sein Kind wurde vom Jugendamt in Obhut genommen.