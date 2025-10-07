AZ-Plus

Elf Tage dicht: Vollsperrung an beliebter Münchner Umfahrung

In Sendling wird die Eisenbahnüberführung über der Tumblingerstraße für knapp zwei Wochen gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.
Die Unterführung in der Tumblingerstraße wird für knapp zwei Wochen komplett gesperrt.
Die Deutsche Bahn führt von Montag bis Freitag (6. bis 17. Oktober) Arbeiten an der Eisenbahnüberführung über die Tumblingerstraße durch. Aus diesem Grund muss die Unterführung in der Tumblingerstraße zwischen Ruppertstraße und Thalkirchner Straße für den Kfz-Verkehr, den Radverkehr sowie für Fußgänger*innen vollständig gesperrt werden.

Eine Umleitung über die benachbarte Eisenbahnunterführung Thalkirchner Straße ist für alle Verkehrsteilnehmenden ausgeschildert. In Fahrtrichtung stadtauswärts kann alternativ – je nach Ziel – auch die Eisenbahnunterführung Lindwurmstraße genutzt werden.

Während der Arbeiten an der Eisenbahnunterführung wird auch die Metro-Buslinie 62 vom Rotkreuzplatz zum Ostbahnhof angepasst: Die Haltestellen Lagerhausstraße und Ehrengutstraße entfallen. Für die Haltestelle Zenettistraße werden Ersatzhalte in der Thalkirchner Straße, nördlich der Einmündung der Zenettistraße, eingerichtet.

  • keinerosarotebrille vor 31 Minuten / Bewertung:

    Eine “beliebte Münchner Umfahrung”... was für ein Quatsch. Der AZ-Schreiber kennt scheinbar den Namen nicht, irre.

  • ESC-Gast vor einer Stunde / Bewertung:

    Des ignoriern ma net amoi, dieses unnütze Gegendere, hätte Karl Valentin gesagt.
    Zum Thema: Immerhin schaffen sie es diesmal, nicht auch noch die benachbarte Bahn-Unterführung an der Lindwurmstraße gleichzeitig zu sperren.

  • OnkelHotte vor 12 Stunden / Bewertung:

    Liebe AZ …
    Was sind denn bitte Fussgänger*innen ?
    Können die mit Rot oder Grün nix anfangen oder laufen die mit 3 Beinen über die Strasse ?
    .
    Bei Personen kann ich. Das ja noch irgendwie nachvollziehen, aber nicht definierbare Fussgänger …

