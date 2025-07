Nach dem Tod von Jungbulle Otto passt sich die Elefantenherde in Hellabrunn an die neue soziale Dynamik an.

Im Hellabrunner Elefantenhaus ordnet sich die Herde neu. Nach dem plötzlichen Tod von Jungbulle Otto und dem Zuzug der Elefantenkühe Rani und Savani aus Leipzig müssen die Tiere ihre Rollen in der Gruppe neu finden.

Ankunft der Elefantenkühe

Die Ankunft der beiden Elefantenkühe Ende Mai verlief in den ersten Wochen der Eingewöhnung überraschend gut. Unter anderem, weil Jungbulle Otto sich nach anfänglicher Zurückhaltung zu einem wichtigen Bindeglied in der Gruppe entwickelt hat. "Durch seinen Charakter und soziale Kompetenzen hat er die Herde vereint. Gleichzeitig haben die beiden Jüngeren den Kühen Temi und Rani die Aufgabe gegeben, auf den Nachwuchs zu achten – und sie damit auch zueinander gebracht", sagt Teamleiter Daniel Materna.

Spannungen nach Ottos Tod

Nach Ottos plötzlichem Tod entstand eine spürbare Lücke in der Hellabrunner Elefantengruppe (AZ berichtete). Der kleine Elefant verstarb am 16. Juni 2025 am Herpes-Virus. Temi müsse sich nun neu positionieren, was zu Spannungen mit Rani führen kann, erklärt Materna. Dass sich das soziale Gefüge innerhalb einer Elefantengruppe verändert, sei ein natürlicher Prozess – insbesondere in Phasen hormoneller Umstellungen, wie sie Temi derzeit durchlaufe.

Auch Besucherinnen und Besucher konnten in den vergangenen Tagen beobachten, dass die Situation im Elefantenhaus nicht immer harmonisch wirkt. Rani, die in ihrer alten Heimat Leipzig nicht in eine Herde integriert war, zeigt sich mitunter unsicher im sozialen Umgang mit Artgenossen. Ihre Tochter Savani spielt dabei eine wichtige Rolle: Sie agiert als Vermittlerin zwischen den Kühen und trägt so zur Stabilisierung der Gruppe bei.

Geduld und Fingerspitzengefühl sind gefragt

Materna betont, dass sich die sensiblen Tiere sehr unterschiedlich auf Veränderungen einstellen – die Eingewöhnung könne sich über einen langen Zeitraum erstrecken. Das erfordere viel Arbeit, Geduld und Fingerspitzengefühl. Rani erhält gezielt Rückzugsmöglichkeiten und Futterangebote, soll aber gleichzeitig aktiv in die Gruppe eingebunden bleiben.

Der Tierpark beobachtet die Entwicklungen in der Elefantengruppe weiterhin aufmerksam und setzt auf sorgfältige tierpflegerische Begleitung. Ziel ist es, langfristig wieder eine stabile und harmonische Herdenstruktur zu etablieren.