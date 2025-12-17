Eisstockschießen in München: Locations, Zeiten und Preise im Überblick

Sich mit Freunden in München zu einem privaten Eisstockturnier treffen, ist eine echte Gaudi. Wie gut, dass inzwischen viele Bahnen gar kein Eis mehr brauchen. Ein Überblick.

Wenn die Münchner vergeblich darauf warten, dass der Nymphenburger Kanal zufriert: Es gibt in der Stadt genügend Möglichkeiten, dem Eisstockschießen zu frönen.

Skifahren, Rodeln und Schlittschuhfahren – ob's kalt genug dafür ist und genug Schnee liegt, wird immer mehr zur Glückssache. Doch Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Auf den Skipisten hilft man sich daher schon länger mit Kunstschnee und auch fürs Eisstockschießen hat man einen Weg gefunden, um trotz lauer Temperaturen nicht auf den Winterspaß verzichten zu müssen: Kunsteisstockbahnen kommen nämlich ganz ohne Minusgrade aus. Und die Münchner haben Glück, denn die Stadt ist bereits recht gut ausgestattet.

Viele Biergärten sind zum Beispiel in beeindruckende Wintersportlandschaften umfunktioniert worden und laden mit bunten Lichtern und Glühwein zur geselligen Eisstock-Gaudi ein. Besonders spektakulär sind die Dachterrassen-Anlagen über den Dächern Münchens, hier kann man während der sportlichen Betätigung auch die tolle Aussicht genießen. Die AZ stellt Ihnen einige schöne Bahnen vor.

Container Collective im Werksviertel

Kreativ geht's wie immer im Münchner Osten im Werksviertel zu: Im Winterwunderwerk kann man auf der Knödel-, der Werks- oder auf der Kartoffelbahn sein Talent im Eisstockschießen testen.

Eine der drei Bahnen kann man inklusive Verpflegung online buchen. Vor Ort gibt es Eisstöcke und Dauben zum Ausleihen. Auch ein Set für Kinder ist vorhanden. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Glühwein, Schinken-Käse-Toast und Kartoffelsuppe.

Buchung:

Kosten: 99 Euro pro 45 Minuten

Öffnungszeiten: täglich 10.45 Uhr bis 21.15 Uhr

Adresse: Atelierstraße 1, Container Collective

Fitzroy im Werk 4

Es ist vermutlich die Bahn mit dem tollsten Ausblick: Über den Dächern der Stadt, auf der Terrasse des Fitzroy Restaurants im 15. Stock, kann mein beim Eisstockschießen das Alpenpanorama genießen. Bis zu zehn Personen können gleichzeitig spielen, die Location ist geeignet für Events bis zu 40 Personen. Neu ist heuer ein überdachter Bereich.

Geheimtipp: Auf der Dachterrasse des Restaurants Fitzroy am Ostbahnhof hat man beim Spielen einen wunderbaren Ausblick auf die Alpen. © Bernd Wackerbauer

Buchung:

Kosten: Mittwoch bis Samstag 99 Euro/45 Minuten; Sonntag bis Dienstag 79 Euro/45 Minuten (zehn Eisstöcke inklusive)

Öffnungszeiten: täglich 15 Uhr bis 22 Uhr

Adresse: Atelierstraße 22, Werk 4

Bamberger Haus

Bis Ende Februar kann man sich bei jedem Wetter an den Eisstockbahnen des Bamberger Haus im Luitpoldpark vergnügen. Im Biergarten kann man bei heißem Glühwein und bayerischen Snacks Kräfte für die nächste Eisstock-Partie sammeln. Es laden fünf Eisbahnen ein, im Alpenchalet "Ludwig's Salettl" finden bis zu 60 Personen Platz.

Buchung:

Kosten: 69 Euro pro Bahn und Stunde (Classic-Paket) bzw. 65 Euro pro Person (Deluxe-Paket, drei Stunden Eisstockschießen inklusive Speisen und Getränke)

Öffnungszeiten: bis Ende Februar, Montag bis Freitag 15 Uhr bis 22 Uhr; Samstag/Sonntag/Feiertag 12 Uhr bis 20 Uhr

Adresse: Brunnerstraße 2

Bergson

Im Bergson Biergarten gibt's zwei nagelneue Bahnen. Die kann der sportliche Münchner mitsamt Eisstöcken und Daube für eine Stunde oder auch länger buchen. Acht Spieler pro Bahn sind möglich. In einer Hütte locken Glühwein, Punsch und weitere Getränke. Kuschelige Decken finden sich hier, Feuerschalen und Lichterketten machen's gemütlich, eine Suppe zwischendurch wämt. Der letzte Buchungsslot startet um 20 Uhr.

Buchung:

Kosten: 35 Euro pro Bahn/Stunde, Eisstöcke für je fünf Euro

Öffnungszeiten: ab 22. November, Dienstag bis Freitag 17 Uhr bis 21 Uhr, Samstag/Sonntag 14 Uhr bis 21 Uhr.

Adresse: Am Bergson Kunstkraftwerk 2

Eisstockschießen am Nockherberg

Auch droben am Nockherberg geht Eisstockschießen ohne Schnee, auf einer der fünf Kunsteisbahnen. Zum Ausruhen und Zuschauen stehen überdachte Sitzmöglichkeiten rund um die Eisstockbahnen zur Verfügung. An der "Dahoam in Minga"-Bar bekommt man Cocktails und Glühwein. Eisstock-Gruppen können beim Reservieren gleich vier Liter Feuerzangenbowle dazu bestellen, am Wochenende ist die Buchung günstiger als unter der Woche.

Buchung:

Kosten: zwischen 59 Euro und 119 Euro pro Bahn/Stunde – je nach Monat, Wochentag und Uhrzeit

Öffnungszeiten: bis Anfang Februar, täglich 12 Uhr bis 22 Uhr

Adresse: Hochstraße 77

Minna Thiel

Bio-Glühwein, heißer Aperol und weitere wahlweise kalte und warme Getränke bringen die Eisstock-Sportler an der Containerbar auf Touren oder zum Absacken. Die coole Location zwischen der Hochschule für Fernsehen und Film und der Alten Pinakothek bieten auch einen beheizten Schienenwagen.

Buchung:

Kosten: 17,50 Euro pro Bahn/30 Minuten, inklusive maximal acht Eisstöcke und Daube; plus je 2,50 Euro Vorverkaufsgebühr

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 12 Uhr bis 22 Uhr

Adresse: Bernd-Eichinger-Platz 1

Bis Anfang März können sich die Eisstock-Freunde im Königlichen Hirschgarten vergnügen. © imago images/Gottschalk

Königlicher Hirschgarten

An den Eisbahnen im Biergarten vom Hirschgarten wird man mit Getränken und Essen versorgt. Wer friert, kann sich an Holzöfen aufwärmen. Neun Natureisbahnen finden in einem Teilbereich des größten Münchner Biergartens Platz.

Buchung:

Kosten: 38 Euro pro Bahn/Stunde, fünf Euro pro Eisstock

Öffnungszeiten: bis 26. Februar; Montag bis Donnerstag 14 Uhr bis 22 Uhr. Freitag bis Sonntag und an Feiertagen 11 Uhr bis 22 Uhr.

Adresse: Hirschgarten 1

Löwenbräukeller

Am Stiglmaierplatz kann man schon seit 2018 im Winter Eisstöcke über die bunt beleuchteten Bahnen gleiten lassen. In der Weihnachtszeit sind etwa zwei Wochen Pause, vom 8. Januar bis 7. Februar öffnen die vier Bahnen dann wieder für jeweils acht bis zwölf Teilnehmer. Für größere Gruppen bietet sich das für bis zu 25 Personen buchbare Pagodenzelt an.

Buchung:

Kosten: je nach Tag/Uhrzeit zwischen 65 Euro und 119 Euro pro Bahn/Stunde

Öffnungszeiten: bis 8. Februar

Adresse: Nymphenburger Straße 2

Augustiner-Keller

Die Eisstockbahnen im Biergarten des Augustiner-Kellers haben Seltenheitswert in München: Hier spielt man nicht auf Kunststoff, sondern auf echtem Eis. Das funktioniert durch Kühlaggregate unter den sieben Bahnen. Zum Ensemble gehören vier Hütten (Reservierungen für 20 bis 50 Personen möglich) und ein Schäferwagen für kleine Gruppenfeiern.

Im Augustiner Keller gibt es sogar noch Bahnen mit richtigem Eis. © Bernd Wackerbauer

Buchung:

Kosten: 35 Euro pro Bahn/Stunde, fünf Euro pro Eisstock

Öffnungszeiten: bis Ende Februar, täglich 10 Uhr bis 23 Uhr

Adresse: Arnulfstraße 52

Zum Straubinger

Wintersport geht auch mitten in der Innenstadt, im Wirtshaus zum Straubinger. Getränke gibt's hier an der Glühwein-Hütte oder in größeren Mengen auch als Vorbestellung. Das Areal ist teilweise überdacht, außerdem gibt es wärmende Feuersäulen.

Buchung:

Kosten: Zwei Stunden ab 105 Euro

Öffnungszeiten: bis Februar, Dienstag bis Sonntag 12 Uhr bis 22 Uhr, Montag Ruhetag

Adresse: Blumenstraße 5

Frau im Mond

Eine weitere Bahn mit schönem Ausblick findet man an der Isar: Das Restaurant "Frau im Mond" im Deutschen Museum hat eine Kunstbahn auf seiner Terrasse aufgebaut. In einer Hütte gibt's die passenden Schmankerl, im Restaurant den ganzen Abend über Käsefondue in drei Varianten.

Frau im Mond: Auch auf der Rooftop-Terrasse gleitet der Eisstock dahin. © Bernd Wackerbauer

Buchung: oder telefonisch unter 089/89058457

Kosten: 70 Euro pro Stunde, 130 Euro für zwei Stunden

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 16 Uhr bis 18 Uhr

Adresse: Museumsinsel 1

Park Café

Wer hier mit einer Tasse rotem oder weißem Glühwein, Nürnberger Rostbratwürsteln, heißen Maroni oder gebrannten Mandeln sein Glück beim Eisstockschießen probieren möchte, ist hier richtig. Fünf Bahnen sind in der Eisstockarena zu jeder vollen Stunde buchbar, für maximal zehn Spieler. Leihstöcke sind inklusive.

Auch im Park Café kann man auf mehreren Bahnen diesen besonderen Wintersport genießen. © Bernd Wackerbauer

Buchung:

Kosten: zwischen 45 Euro und 119 Euro pro Bahn/Stunde – je nach Wochentag und Uhrzeit

Öffnungszeiten: bis Ende Januar, Montag bis Sonntag 12 Uhr bis 22 Uhr

Adresse: Sophienstraße 7

Informationen für Anfänger: Die Spielregeln fürs Eisstockschießen

Zwei Mannschaften treten gegeneinander an. Ein Team besteht in der Regel aus vier Personen. Zum Spielen benötigt man Eisstöcke und eine Zielscheibe, die sogenannte "Daube". Das Spielfeld besteht aus einem Standfeld, einem Zielfeld und dem ganzen länglichen Bereich dazwischen.

Ein Eisstock wird mit einer Hand am Stiel genommen und schwungvoll auf die Eisbahn gesetzt, dort gleitet er in Richtung der Zielscheibe. Eisstockschießen gehört zu den Präzisionssportarten. Ziel ist es, die Eisstöcke der eigenen Mannschaft so nah wie möglich zur Daube zu bringen. Diese wird auf dem Mittelkreuz des Zielfeldes platziert. Erreicht ein Stock nicht das Zielfeld, kommt er aus dem Spiel.

Nachdem beide Mannschaften ihre vier Stöcke geschossen haben, ist die erste "Kehre", der erste Durchgang, beendet. Die Mannschaft, deren Eisstock sich am Ende einer Kehre in Bestlage, also am nächsten zur Daube befindet, gewinnt drei Stockpunkte. Jeder weitere Stock, der näher an der Daube platziert wird als der bestplatzierte Eisstock des Gegners, wird mit zwei Stockpunkten bewertet. Der Gegner geht in dieser Kehre leer aus.

Nach dem ersten Durchgang wird in der Gegenrichtung weitergespielt. Das Ziel wird damit automatisch zum Standfeld um umgekehrt. Es werden insgesamt sechs Kehren gespielt, wobei immer abwechselnd begonnen wird. Wer nach sechs Kehren die meisten Stockpunkte auf dem Konto hat, bekommt zwei Siegpunkte. Die Mannschaft, die am Ende des Wettbewerbs die meisten Siegpunkte hat, gewinnt.