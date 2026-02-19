AZ-Plus

Eisbachwelle rollt wieder: Überraschende Wende nach Surfverbot

Die Eisbachwelle ist zurück: Nur eine Woche nach dem Surfverbot läuft im Englischen Garten wieder ein offizieller Testbetrieb. Die überraschende Kehrtwende kommt trotz geplanter Demo und anhaltendem Streit zwischen Stadt und Surfer-Community.
Seit Donnerstagvormittag läuft die Eisbachwelle überraschend wieder.
Seit Donnerstagvormittag läuft die Eisbachwelle überraschend wieder. © privat

Überraschende Wende an der Eisbachwelle: Seit Donnerstagvormittag rollt die Welle im Englischen Garten wieder. Erst vergangene Woche hatte die Stadt München das Surfen per Allgemeinverfügung komplett untersagt. Die Entscheidung hatte beim Surf Club München und in der Community für scharfe Kritik gesorgt und die Ankündigung einer Demonstration nach sich gezogen. Nun läuft überraschend ein offizieller Versuch im Wasser. 

Die Surfer hatten in einem offenen Brief betont, sie hätten bei Gesprächen im Rathaus nie ein Surfverbot gefordert, und die sofortige Aussetzung der Verfügung vom 10. Februar 2026 verlangt. Das Referat für Klima- und Umweltschutz widersprach dieser Darstellung. Für den 1. März ist eine Demo unter dem Motto "Wir wollen wieder surfen dürfen!" geplant, zu der 500 bis 1000 Teilnehmende erwartet werden.

Die Eisbachwelle rollt wieder.

Strömungsexperte vor Ort

Vor Ort begleitet am Donnerstag auch Strömungsexperte Robert Meier-Staude den Testlauf. Wie lange die Welle nun wieder freigegeben bleibt und welche Konsequenzen der Versuch hat, ist noch offen. Weitere Informationen folgen in Kürze.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Wickie712 gerade eben / Bewertung:

    Schade, ich hatte mich schon auf die Demo gefreut.

    Antworten
  • Monaco1900 vor 26 Minuten / Bewertung:

    Das ist Wichtig die Welle ist wieder da, Verantwortung gibt es keine,doch wenn etwas passiert dann wird schon ein Schuldiger/Schuldige gefunden

    Antworten
  • Der Münchner vor 39 Minuten / Bewertung:

    wer übernimmt nun die Verantwortung im Schadensfall?

    Antworten
