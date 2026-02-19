Eisbachwelle rollt wieder: Überraschende Wende nach Surfverbot

Die Eisbachwelle ist zurück: Nur eine Woche nach dem Surfverbot läuft im Englischen Garten wieder ein offizieller Testbetrieb. Die überraschende Kehrtwende kommt trotz geplanter Demo und anhaltendem Streit zwischen Stadt und Surfer-Community.

Überraschende Wende an der Eisbachwelle: Seit Donnerstagvormittag rollt die Welle im Englischen Garten wieder. Erst vergangene Woche hatte die Stadt München das Surfen per Allgemeinverfügung komplett untersagt. Die Entscheidung hatte beim Surf Club München und in der Community für scharfe Kritik gesorgt und die Ankündigung einer Demonstration nach sich gezogen. Nun läuft überraschend ein offizieller Versuch im Wasser.

Die Surfer hatten in einem offenen Brief betont, sie hätten bei Gesprächen im Rathaus nie ein Surfverbot gefordert, und die sofortige Aussetzung der Verfügung vom 10. Februar 2026 verlangt. Das Referat für Klima- und Umweltschutz widersprach dieser Darstellung. Für den 1. März ist eine Demo unter dem Motto "Wir wollen wieder surfen dürfen!" geplant, zu der 500 bis 1000 Teilnehmende erwartet werden.

Die Eisbachwelle rollt wieder.

Strömungsexperte vor Ort

Vor Ort begleitet am Donnerstag auch Strömungsexperte Robert Meier-Staude den Testlauf. Wie lange die Welle nun wieder freigegeben bleibt und welche Konsequenzen der Versuch hat, ist noch offen. Weitere Informationen folgen in Kürze.