Eisbach-Auferstehung: Welle plötzlich wieder da – Surfer wenden sich an OB Krause

Die Diskussionen um die Surferwelle am Eisbach reißen nicht ab. Am Karfreitag war auf der Brücke eine Botschaft an den neuen Oberbürgermeister zu sehen.

Diese Botschaft an OB Krause war am Karfreitag auf der Brücke über den Eisbach zu sehen.

Vor wenigen Tagen sind die Eisbach-Surfer durch die Enthüllung einer Akte erschüttert worden, die offenbar zeigt, wie die Stadt monatelang akribisch dokumentierte, was an der Welle vor sich ging. Ans Licht gebracht, hat das Ganze die "SZ".

Surfer wenden sich an OB Krause

Nun wurde auf der Brücke über dem Eisbach ein Wahlplakat vom zukünftigen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) aufgestellt, daneben ein Surfbrett, auf dem "Jetzt Sie" steht. Vielleicht als Erinnerung an den künftigen OB, sein Versprechen, die Welle bis Anfang August zu öffnen, auch wirklich zu halten. Aktuell weilt Krause aber im Osterurlaub.

Wer die Botschaft aufgestellt hat, blieb zunächst unklar. Vielleicht war es ja einer der Surfer, die am Karfreitag ihrem Hobby nachgingen, denn kurz vor Ostern ist Eisbachwelle wieder auferstanden.

Osterwunder? Eisbachwelle ist wieder da

Was dafür sorgte, dass die Welle zurückkehrte, blieb zunächst unklar. Allerdings waren in der Vergangenheit in Nacht- und Nebelaktionen immer wieder illegale Einbauten ins Wasser gehängt worden, damit die Welle sich wieder auftürmt. Ob das auch in diesem Fall so ist, muss sich noch zeigen.

Denn Surfern und den zahlreichen Schaulustigen an der Eisbachwelle dürfte das allerdings vorerst egal gewesen sein.

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