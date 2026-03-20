Einzigartig in Deutschland: In München startet jetzt ein besonderes Angebot

Wer, egal ob groß oder klein, bei einem Lego-Store ins Schaufenster blickt, bekommt ganz große Augen. Doch oftmals hindern die Preise daran, dem Kind im Manne freien Lauf zu lassen. Doch in München startet in Kürze ein deutschlandweit einzigartiges Konzept, welches die Herzen der Lego-Fans höher schlagen lassen dürfte.

In München können Lego-Fans bald ihrem Hobby nachkommen, ohne die Sets gleich kaufen zu müssen. (Symbolbild)

Aktuell wird in der Schleißheimer Straße 118 noch gehämmert, gemalert und Möbel aufgebaut, aber pünktlich zum 1. April (kein Scherz) soll dort auf ca. 200 Quadratmetern ein Ort entstehen, den es so in Deutschland noch nicht gibt: einen Lego-Bauraum namens "Out of the blox", der sich in erster Linie an Erwachsene richtet.

Die Idee dahinter ist so simpel wie superb: Statt sich die, teilweise teuren Sets – so kostet zum Beispiel der Star-Wars-Todesstern mit seinen 9023 Teilen – zu kaufen und zuhause zusammenzubauen, können die Gäste im "Out of the blox" aus einer großen Sammlung der unterschiedlichsten Lego-Sets wählen und vor Ort bauen – ganz ohne Zeitdruck, Platzprobleme oder hohe Anschaffungskosten.

Bei "Out of the blox" geht es nicht ums Kaufen, sondern ums Zusammenbauen

Zur Auswahl stehen unter anderem berühmte Sehenswürdigkeiten, Pop-Kultur-Sets und Fan-Lieblinge aus bekannten Serien und Filmwelten, wie z. B. Star Wars, Stranger Things oder Harry Potter.

"Viele Menschen lieben LEGO®, aber die Sets sind teuer, brauchen Platz und werden oft nur einmal aufgebaut", sagt Mitgründer Moritz Janke. "Bei uns kann man einfach vorbeikommen und endlich genau das Set bauen, auf das man immer schon Lust hatte", beschreibt Janke das einzigartige Konzept, welches "Out of the blox" von den klassischen Lego-Stores unterscheidet, es geht nicht um das Kaufen, sondern um das Erlebnis des Zusammenbauens.

Wer schon immer mal den Lego-Todesstern aus Star Wars nachbauen wollte, ihn sich aber nicht leisten konnte, hat in München bald die Gelegenheit dazu. © IMAGO / Tobias Wölki

Statt für ein einziges Set zahlt man im "Out of the Blox" für die Zeit im Bauraum und kann währenddessen so viele Sets aufbauen, wie man möchte. Die erste Stunde schlägt mit 15 Euro zu Buche, anschließend will man im 5-Minuten-Takt abrechnen, erklärt Melanie Sotouky der AZ. Und eine Viertelstunde bekommen die Besucher geschenkt, z. B. wenn man kurz etwas Essen oder Trinken möchte oder auf die Toilette geht. Auch die Erklärungen vor dem Besuch oder die Zeit für die Auswahl des Sets wird nicht berechnet. Die Zeit läuft quasi erst, wenn man den ersten Legostein in die Hand nimmt.

"Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man den Kopf einfach ausschalten kann"

"Out of the blox" wurde bewusst als ein entspannter Rückzugsort konzipiert, die verschiedenen, Themenbereiche erinnern mehr an ein kleines, gemütliches Wohnzimmer, als an einen klassischen Laden. "Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man den Kopf einfach ausschalten kann", erklärt Mitgründerin Melanie Sotouky.

Das Ganze ist zwar für Erwachsene gestaltet, aber auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen um im "Out of the blox" ihrer Lego-Begeisterung nachzukommen. Bis zu 60 Besucher gleichzeitig können im Bauraum ihrem Hobby nachkommen.

Auch Harry-Potter-Fans werden im "Out of the blox" fündig. (Symbolbild) © xdarksoul72x via imago-images.de

Vom kleinen Set mit wenigen Hundert Teilen, welches man in ein bis zwei Stunden zusammengebaut hat, bis zu Lego-Sets mit mehreren Tausend Teilen, findet sich im Bauraum alles, was das Lego-Fanherz begehrt. Und wer ein Set nicht gleich fertig schafft, kann es lagern lassen und beim nächsten Besuch weiterbauen.

"Beim Bauen passiert etwas Schönes: Gedanken sortieren sich, Stress fällt ab – und plötzlich sind ein paar Stunden vergangen. Es ist das niedrigschwelligste kreative Hobby, das man haben kann und man hat dennoch ein unglaublich befriedigendes Gefühl von "Ich hab etwas geschaffen!", so Sotouky.

Zahl der erwachsenen Lego-Fans wird immer größer

"Out of the Blox" in der Schleißheimer Straße erstreckt sich über drei Ebenen, wobei vor allem das hell gestaltete Gewölbe zukünftig als außergewöhnlicher Raum für Firmen-Workshops, Team-Events oder kreative Veranstaltungen genutzt werden soll.

Mit dem Münchner Lego-Bauraum treffen die Macher von "Out of the Blox" auf einen aktuellen Trend. Die Zahl erwachsener Lego-Fans, sogenannter AFOLs (Adult Fans of LEGO), steigt seit Jahren. Erst kürzlich gab der britische Filmstar Jonathan Bailey ("Wicked", "Jurassic Park: Die Wiedergeburt" oder "Bridgerton") in einem Interview mit dem People Magazin zu, dass einige seiner schönsten Dates Lego-Dates waren.

Der britische Filmstar Jonathan Bailey (hier zu sehen im Film "Wicked") ist ein großer Lego-Fan. © IMAGO/Supplied by LMK

Noch gibt es für Moritz Janke und Melanie Sotouky einiges zu tun, doch gegenüber der AZ ist man äußert zuversichtlich, dass bis zur Eröffnung alles fertig wird und dem Lego-Spaß in München dann nichts mehr im Wege stehen wird.