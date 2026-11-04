Einsatz in schwindelnder Höhe: Feuerwehr rettet Kater aus misslicher Lage

Tierischer Einsatz der Feuerwehr in Moosach: Ein Kater hat sich in eine äußerst missliche Lage gebracht und musste in schwindelnder Höhe gerettet werden.

Der Kater sah nach seiner Rettung noch nicht ganz glücklich aus.

Wollte er nur mal an die frische Luft? Hat ein Vögelchen vor dem Fenster in dem kleinen Vorgarten-Predator den Jagdtrieb geweckt? Oder hat ihn die Neugier in diese missliche Lage gebracht? Man wird es wohl nie erfahren.

Was man aber weiß, ist, dass am Dienstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, der Notruf einer aufmerksamen Spaziergängerin bei der Feuerwehr einging. Sie berichtete von einem Kater, der in einem gekippten Wohnungsfenster in der Irma-Wenke-Straße feststeckte und sich weder vor noch zurückbewegen konnte.

Im dritten Stock: Kater bleibt in Fensterspalt stecken

Schlimmstes musste befürchtet werden, als der Kater im Verlauf des Notrufs aufhörte, sich zu bewegen. Als die entsandten Feuerwehrleute vor Ort niemanden in der Wohnung antreffen konnten, wurde eine Schiebeleiter in Stellung gebracht, um den Kater im dritten Stock des Wohnhauses von außen zu erreichen.

Dort angekommen, konnte der Kater schnell aus seiner misslichen Lage befreit und nach unten gebracht werden. Nachdem der Besitzer des schwarz-weißen Möchtegernausreißers nicht zu Hause war, wurde er kurzerhand mit auf die Wache mitgenommen und machte es sich dabei gleich mal im Einsatzfahrzeug gemütlich.

Nach seiner Rettung machte es sich der Kater erst mal im Einsatzfahrzeug gemütlich. © Berufsfeuerwehr München

Um mögliche Verletzungen auszuschließen, wurde er im Anschluss zur Untersuchung in eine Tierklinik gebracht.