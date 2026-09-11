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Einsatz in luftiger Höhe: Feuerwehr rettet Eichhörnchenbaby

Rettungseinsatz der süßen Art. In Neuperlach befindet sich ein junges Eichhörnchen in einer misslichen Lage. Die Feuerwehr rückt zur Rettung aus.
Andre Wagner
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Die Feuerwehr rettet dieses junge Eichhörnchen aus seiner misslichen Lage.
Die Feuerwehr rettet dieses junge Eichhörnchen aus seiner misslichen Lage. © Berufsfeuerwehr München

Einen tierischen Rettungseinsatz hatte die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in Neuperlach. Am Gerhart-Hauptmann-Ring wurde eine aufmerksame Anwohnerin auf ein Eichhörnchenbaby aufmerksam, das sich in 15 Metern Höhe in einer misslichen Lage befand. Das rief die Feuerwehr auf den Plan, welche mit einem Kleinalarmfahrzeug und einer Drehleiter nach Neuperlach eilte.

Feuerwehr rettet junges Eichhörnchen in 15 Meter Höhe

Nach einer kurzen Lageeinschätzung in luftiger Höhe war klar, dass der kleine pelzige Patient an dieser ausgesetzten Stelle keine Überlebenschance hatte. Kurzum ging es die 15 Meter zur Straße nicht per Sprung, sondern über die Drehleiter in den Händen eines tapferen Feuerwehrmannes nach unten.

Dort angekommen, standen bereits Mitglieder eines Eichhörnchenschutzvereins mit einer Transportbox bereit, um das Jungtier aufzupäppeln und dann wieder in die freie Natur zu entlassen.

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  • Leopold2810 vor 35 Minuten / Bewertung:

    Vielen Dank an die Feuerwehr, die auch Tiere rettet

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