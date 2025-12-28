Eisbachwelle: Gerade erst war sie zurück, schon wird wieder alles abgebaut

Es war ein kleines Weihnachtswunder: Zum Feiertag war die verschwundene Eisbachwelle dank einer Rampe wieder da - doch dann rückt die Feuerwehr an.

Feuerwehreinsatz an der Münchner Eisbachwelle: Begleitet von der Polizei ist eine Rampe entfernt worden, die dafür gesorgt hatte, dass die seit Oktober verschwundene Welle im Eisbach im Englischen Garten über Weihnachten zeitweise wieder da war. Dabei war ein Kran im Einsatz, alle eingebauten Vorrichtungen wurden entfernt.

Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte der AZ, dass es sich um einen Auftrag des Kreisverwaltungsreferats (KVR) gehandelt habe. Mit acht Einsatzkräften rückte die Feuerwehr an und entfernte den eingebauten "Balken". Bis etwa 9 Uhr waren die Einsatzkräfte vor Ort, der eigentliche Einsatz habe rund eine halbe Stunde gedauert, so der Sprecher.

Feuerwehreinsatz an der berühmten Welle. © Peter Kneffel/dpa

Surfer reagieren auf Feuerwehreinsatz

Surfer zeigten sich entsetzt von der Aktion, sprachen in Chats von einer "Kampfansage der Stadt an uns Surfer".

Der Surf Club München schreibt in einer Presseerklärung: "Mit der Entfernung der Holzkonstruktion an der Eisbachwelle schafft die Stadtverwaltung Fakten und greift damit massiv in einen seit Jahrzehnten gelebten, international bekannten urbanen Freiraum ein." Es sei "keine rein technische Maßnahme, sondern eine politische Entscheidung, oder genauer gesagt: das Ausbleiben einer politischen Entscheidung. Die Verwaltung handelt, während die Politik schweigt."

Welle rollte kurzzeitig wieder

Am ersten Weihnachtstag war die Welle überraschend wieder surfbar. Am Geländer der Brücke hing ein Transparent mit der Aufschrift: "Just watch. Merry X-Mas." – "Schau her. Frohe Weihnachten." Man vermutet, dass es unbekannte Surf-Aktivisten waren, die die Aktion gestartet hatten.

Ein AZ-Reporter war am Samstag, 27. Dezember, vor Ort und sprach mit den Surfern. Die neu entstandene Welle sei deutlich anders und schwieriger zu befahren als zuvor. Das war auch sichtbar: Die Surfer stürzten schneller als früher. Trotz der kalten Temperaturen kamen zahlreiche Schaulustige, um das Geschehen zu verfolgen. Das ist seit Sonntagmorgen wieder vorbei.

Ein AZ-Reporter war am Samstag, 27. Dezember, vor Ort und sprach mit den Surfern. Die neu entstandene Welle sei deutlich anders und schwieriger zu befahren als zuvor. © Sigi Müller

Vom Weihnachtswunder zum Jahresend-Zoff

Der Konflikt mit der Stadt München hatte sich ausgerechnet an Weihnachten zugespitzt. Die Eisbach-Surfer hatten den offiziellen Versuch zur Rettung der Welle aus Frust über die Auflagen der Stadt abgebrochen. "Die Verwaltung will das Surfen am Eisbach nicht regulieren, sondern verhindern", hieß es in einer Mitteilung des Vereins Surf Club München. Darin wird eine behördliche Auflagenpraxis kritisiert, "die faktisch auf Verhinderung angelegt ist".

So hätten die Surfer nach eigenen Angaben beispielsweise die Haftung und alle Kosten übernehmen und permanent in Rufbereitschaft sein müssen. Außerdem seien "technische Nachweise auf dem Niveau von Brücken- oder Staubauwerkerrichtungen" verlangt worden.

Die berühmte Welle im Eisbach war verschwunden, nachdem im Oktober nach Angaben des städtischen Baureferats unter anderem das Bachbett von Unrat und Sedimenten befreit worden. Seitdem baute sich die Wellt nicht mehr wie gewohnt auf. Warum das so ist, ist nicht ganz klar. Seither wird diskutiert, wie sie wiederbelebt werden kann. Der nun abgebrochene, wissenschaftlich begleitete Versuch war mit der Stadtverwaltung abgestimmt.

Das Blatt hat sich gewendet - Debatte nun politisch

Die Interessengemeinschaft Surfen München (IGSM) schrieb nun aber auf Instagram: "Nachdem wir Anfangs noch die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung betont haben, hat sich das Blatt mittlerweile gewendet."

Die Surfer sehen in den aus ihrer Sicht nicht erfüllbaren Auflagen für den offiziellen Rettungsversuch der Welle Ausdruck eines politischen Willens: "Die Verwaltung entscheidet hier nicht über ein konkretes Projekt, sondern über die Frage, wie viel Stadtleben noch gewollt ist", schreiben sie.

"Formal wird eine Genehmigung nicht ausgeschlossen. Faktisch wird sie unmöglich gemacht." Das sei "politisch bequem, aber demokratisch problematisch", kritisieren die Surfer in ihrer Mitteilung und betonen: "Die Debatte ist damit nicht beendet. Sie wird jetzt politisch."

Der Surfclub forderte die politisch Verantwortlichen im Stadtrat auf, "jetzt Haltung zu zeigen". Das Surfen am Eisbach sei weltweit bekannt und "ein Aushängeschild für eine moderne, lebenswerte Stadt", schreiben sie. "Dieses Stück urbaner Identität darf nicht zerstört werden."

Die Frage sei nicht, "ob Verwaltung Regeln umsetzt", heißt es in der Mitteilung. "Die Frage ist, wer entscheidet, wie München lebt."