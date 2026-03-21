Premiere im Einkaufzentrum "PEP". Ab Ende März werden in Neuperlach zwei große Marken erstmals unter einem gemeinsamen Dach agieren.

Das Einkaufszentrum "PEP" in Neuperlach wird ab Ende März Standort einer ganz besonderen Filiale. (Archivbild)

Wenn am 26. März im PEP Einkaufszentrum in Neuperlach die Türen geöffnet werden, können die Kunden Zeugen einer Premiere werden. Wo derzeit noch auf Hochtouren gebohrt, geschraubt und eingeräumt wird, eröffnet Ende März die modernisierte Filiale des Elektronikriesens Media Markt. Das Besondere daran: Der Fachmarkt ist dann nicht alleine, sondern wird sich die rund 1000 Quadratmeter große Ladenfläche mit dem Sportartikelhändler Decathlon teilen – quasi Technik und Sport vereint unter einem gemeinsamen Ladendach.

MediaMarkt und Decathlon eröffnen gemeinsame Filiale

Das PEP in München wird damit der erste Standort in Deutschland sein, der im Rahmen der strategischen Partnerschaft der beiden großen Marken einen gemeinsamen Laden eröffnet.

Für Decathlon wird die Store-in-Store-Filiale in Neuperlach der fünfte Standort in München sein, einen weiteren Shop gibt es in Unterföhring. Damit baut der Sportartikelhändler seine Präsenz in der Region weiter aus.

2026 will Decathlon rund 25 neue Filialen in Deutschland eröffnen – in München sind es mit der Eröffnung im PEP bereits fünf. (Archivbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Eröffnung der neuen MediaMarkt-Decathlon-Filiale ist am 26. März um 9 Uhr.