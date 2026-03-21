Einmalig in Deutschland: Zwei große Marken machen in München gemeinsame Sache
Wenn am 26. März im PEP Einkaufszentrum in Neuperlach die Türen geöffnet werden, können die Kunden Zeugen einer Premiere werden. Wo derzeit noch auf Hochtouren gebohrt, geschraubt und eingeräumt wird, eröffnet Ende März die modernisierte Filiale des Elektronikriesens Media Markt. Das Besondere daran: Der Fachmarkt ist dann nicht alleine, sondern wird sich die rund 1000 Quadratmeter große Ladenfläche mit dem Sportartikelhändler Decathlon teilen – quasi Technik und Sport vereint unter einem gemeinsamen Ladendach.
MediaMarkt und Decathlon eröffnen gemeinsame Filiale
Das PEP in München wird damit der erste Standort in Deutschland sein, der im Rahmen der strategischen Partnerschaft der beiden großen Marken einen gemeinsamen Laden eröffnet.
Für Decathlon wird die Store-in-Store-Filiale in Neuperlach der fünfte Standort in München sein, einen weiteren Shop gibt es in Unterföhring. Damit baut der Sportartikelhändler seine Präsenz in der Region weiter aus.
Eröffnung der neuen MediaMarkt-Decathlon-Filiale ist am 26. März um 9 Uhr.
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