Nach dem Auszug von Sport Scheck füllten sich die Etagen im Joseph-Pschorr-Haus nur langsam wieder. Nun stehen mit Colliers, der Fitnesskette Fitseveneleven und C&A neue Mieter fest – das Traditionshaus in der Münchner Fußgängerzone ist wieder voll belegt.

Langsam schließen sich Wunden, die die große Pleitewelle von René Benkos Signa in München gerissen hat – aber freilich nicht alle. Im Sommer 2024 ist Sport Scheck aus München verschwunden. Der Sportartikelhändler schloss seine riesige Filiale im Joseph-Pschorr-Haus in der Fußgängerzone, direkt gegenüber St. Michael und der Alten Akademie.

Das Unternehmen, das seit 2020 zur Signa gehört hatte, war ebenfalls insolvent gegangen – und wurde verkauft. Der neue Eigentümer Cisalfa und der Vermieter in der Neuhauser Straße wurden sich nicht einig über die Miethöhe – Sport Scheck zog aus und der Vermieter musste neue Mieter finden. Eigentümer ist die Bayerische Hausbau Real Estate, die zur Schörghuber Gruppe gehört.

Ende des Jahres ziehen die Mitarbeiter ein

Erst rund 2,5 Jahre nach dem Sport-Schuster-Auszug wird das Pschorr-Haus Ende dieses Jahres wieder vollvermietet sein. Wie eine Sprecherin der Bayerischen Hausbau bekannt gab, wurden neue Mieter gefunden. Demnach hat der börsennotierte Immobilienmakler Colliers 2000 Quadratmeter gemietet.

Die Mitarbeiter sollen Ende des Jahres einziehen. Außerdem wird die Fitnesskette Fitseveneleven neuer Mieter, Einzug soll im Herbst sein. Bereits im November 2024 war C&A aus der Kaufingerstraße ins Pschorr-Haus umgezogen.

Das Gebäude war 2013 eröffnet worden. In der vierten und fünften Etage gibt es 25 Mietwohnungen, im zweiten und dritten Untergeschoss ist eine öffentliche Tiefgarage.