Über 60.000 Stimmen haben die Initiatoren des Baumentscheids für ihr Vorhaben, mehr Bäume in München zu pflanzen, gesammelt. Damit stünde der Weg zu einem Bürgerentscheid frei. Doch dazu wird es nicht kommen – aus gutem Grund.

Es war ein riesiger Erfolg, den Joseph Coenen (25) und Stefanie Günther (25) Anfang November 2026 feiern konnten. Die beiden TU-Studenten und Initiatoren des Münchner Baumentscheids präsentierten auf dem Marienplatz Plastikboxen mit insgesamt 63.923 gesammelten Unterschriften und damit fast doppelt so viele wie eigentlich in München für einen Bürgerentscheid nötig wären (33.000).

Die Initiatoren des Baumentscheids posieren gemeinsam mit Helfern, Vertretern der Stadtratsfraktionen und Bürgermeisterin Mona Fuchs vor dem Rathaus. © Daniel von Loeper

Der Baumentscheid fordert, dass bis zum Jahr 2040 ganze 30 Prozent des Stadtgebiets mit Baumkronen überdeckt und damit im Schatten sind. So kann die Stadt insgesamt gekühlt werden. Stand jetzt sind es rund 20 Prozent. Um das Ziel zu erreichen, müssten innerhalb des Mittleren Rings etwa 12.000 Bäume gepflanzt werden.

38,5 Millionen Euro pro Jahr für neue Bäume

Doch obwohl der Baumentscheid die notwendige Marke weit übertroffen hat, wird es zu keinem Bürgerentscheid kommen. Aus gutem Grund: Die Mango-Koalition im Münchner Rathaus hat mit den Initiatoren eine Einigung erzielt.

Bei mehreren Treffen wurde zuvor sehr konstruktiv und vertrauensvoll darüber gesprochen, wie die Forderungen des Baumentscheids realistisch umgesetzt werden können. Das Ergebnis dieser Gespräche: Die Landeshauptstadt wird jedes Jahr zusätzliche 30 Millionen Euro investive sowie 8,5 Millionen konsumtive Mittel für den Baumpflanzungstopf zur Verfügung stellen.

Zunächst sollen dort neue Bäume gepflanzt werden, wo die Stadt stark versiegelt und die Hitzebelastung besonders hoch ist. Bis Ende 2027 wird die Stadt einen Umsetzungsplan erstellen, in den nicht nur die Stadtklimaanalyse, sondern auch Daten aus dem sozialen Bereich einfließen sollen, zum Beispiel in welchen Stadtvierteln viele Menschen wohnen, die durch extreme Hitze gefährdet sind, insbesondere Kleinkinder und ältere Personen.

Damit die Bäume nicht nur gepflanzt, sondern auch später entsprechend gepflegt werden, soll der Fachbereich Grünflächenunterhalt der Stadt personell entsprechend aufgestellt werden.

Weniger gefällte Bäume bei Bauarbeiten

Tochtergesellschaften und Firmen, die in der Stadt besonders viel im Straßenraum bauen (beispielsweise Stadtwerke oder die Stadtentwässerung), sollen mit dem Baureferat im Rahmen der bereits bestehenden "Task Force Baustellen" eine Vorgehensweise erarbeiten, mit der Baumpflanzungen auch dort möglich werden, wo im Untergrund Fernwärme, Abwasserkanäle oder andere sogenannte Sparten vorhanden sind. Darüber hinaus werden sie bei künftigen Bauarbeiten verpflichtet, Baumfällungen möglichst zu vermeiden und im Rahmen ihrer Arbeiten möglichst neue Bäume nachzupflanzen.

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Die Mango-Fraktionen begrüßen den durch die Verhandlung erzielten Kompromiss. Durch ihn wird eine aktive Baumpflanzpolitik ermöglicht, die aber gleichzeitig anerkennt, dass der städtische Haushalt vor großen Herausforderungen steht und in vielen Bereichen der Stadtverwaltung derzeit Geld sehr zielgerichtet eingesetzt werden muss.

"Ich freue mich sehr über diese Einigung. Mehr Grün in der Stadt und eine aktive Politik für Klimaresilienz und Hitzeschutz sind ein Kernanliegen unserer Fraktion. Deswegen schätzen wir es, dass die Initiator*innen des Baumentscheids eine breite Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisiert haben. Viele Menschen in dieser Stadt haben sich mehr Grün gewünscht, mehr Kühle und mehr Schatten in heißen Sommern, das setzen wir jetzt um", sagt Susanne Weiß, baupolitische Sprecherin der Fraktion Die Grünen – Rosa Liste.

Sie haben das Thema in München angestoßen: Die beiden TU-Studenten Stefanie Günther und Joseph Coenen. © Daniel von Loeper

Und auch bei den Baumentscheid-Initiatoren stößt die Einigung mit der Stadt auf große Begeisterung. "Wir freuen uns sehr über die gute Einigung mit der Stadt nach konstruktiven und zügigen Gesprächen. Mit jährlich fast 40 Millionen Euro zusätzlich für Baumpflanzungen gibt die Stadt allen Münchner*innen auch in Zeiten von knappen Kassen eine klare Zusage für mehr Hitzeschutz. Das nun folgende zeitlich unbegrenzte Baumpflanzprogramm ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig ist klar, dass damit noch nicht alles für eine hitzegerechte Stadt getan ist. Mit dem Baumentscheid bleiben wir dran und werden die Umsetzung begleiten", so Steffi Günther.