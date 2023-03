Einigung beim MVV: 49-Euro-Ticket auch für Studierende

Längere Zeit gab es in München Unsicherheit darüber, ob das Deutschlandticket auch von Studierenden genutzt werden kann. Doch nun hat sich der MVV geeinigt – im Sinne der Studierenden.

München - Das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat soll den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für alle Bürger in Deutschland attraktiver machen, damit sie ihn mehr nutzen und ihn im Bestfall als Alternative zum Auto oder anderen klimaschädlichen Verkehrsmitteln sehen.

Damit das auch in München der Fall sein kann, hat die Gesellschafterversammlung der MVV GmbH nun auch der Einführung im MVV-Gebiet zum 1. Mai zugestimmt und in diesem Zuge auch eine Sonderregelung für das Sommersemester für alle Studierenden in München beschlossen, die vor finanziellen Nachteilen schützen soll.

IsarCard Semester: Für 220 Euro im ganzen MVV-Gebiet fahren

Bislang gab es für Studierende bereits die sogenannte IsarCard Semester, die pro Semester für rund 220 Euro gekauft und dann unbegrenzt im ganzen MVV-Netz genutzt werden konnte.

Wer das nicht bezahlen wollte, konnte alternativ den validierten Studierendenausweis mit MVV-Logo als Fahrkarte vorzeigen und alle Verkehrsmittel zwischen Montag und Freitag außerhalb der Stoßzeiten (d.h. zwischen 18 Uhr und 6 Uhr des Folgetages), sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ohne zeitliche Einschränkung nutzen.

Durch die beschlossene Sonderregelung können alle Studierenden der Münchner Hochschulen, von Beginn des Sommersemesters (1. März/15. März/1. April/3. April) bis einschließlich 30. April alle Verkehrsmittel im gesamten MVV-Gebiet ohne zeitliche Einschränkung und ohne zusätzliches Ticket zu nutzen. Die einzigen Voraussetzungen sind der bezahlte Semesterbeitrag und ein validierter Studierendenausweis mit MVV-Logo.

OB Dieter Reiter dankt allen Beteiligten für Entscheidung "im Sinne der Studierenden"

Oberbürgermeister Dieter Reiter befürwortete diese Entscheidung und sagte dazu: "Der MVV hat zusammen mit den Vertretungen der Studierenden einen guten Weg gefunden, der den Studierenden einen einfachen Wechsel vom Semesterticket auf das günstigere Deutschlandticket im laufenden Sommersemester ermöglicht."

Gerade aufgrund komplizierter Tarife und Laufzeiten sei das nicht einfach gewesen, weshalb er allen Beteiligten für diese Lösung "im Sinne der Studierenden" umso mehr danke.

Ab 1. Mai können Studierende auf deutlich günstigeres Deutschlandticket umsteigen

Ab 1. Mai gilt der Studierendenausweis dann wieder wie gewohnt (siehe oben), bei Bedarf können sich Studierende als Erweiterung das Deutschlandticket zulegen und es bundesweit im ÖPNV nutzen. Die IsarCard Semester soll hingegen aus dem Verkauf genommen werden, da sie ohnehin eine weitaus teurere Alternative wäre.

Wer jedoch schone eine IsarCard Semester gekauft hat, kann diese bis zum 30. April zurückgeben und sich den vollen Kaufpreis ohne Bearbeitungsgebühr erstatten lassen.