Eingeschränkter S-Bahn-Verkehr in München: Das kommt jetzt auf Pendler zu

Bei der Münchner S-Bahn kommt es durch Bauarbeiten mal wieder zu Einschränkungen. Diesmal ist nicht nur die Stammstrecke betroffen, sondern auch eine Linie zum Flughafen. Doch es gibt Alternativen.

Neben der Stammstrecke ist auch die S8 zum Flughafen von Bauarbeiten betroffen. (Symbolbild)

München

Im Münchner S-Bahn-Netz kommt es in den kommenden Wochen aufgrund von Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke immer wieder zu Einschränkungen. Allerdings beschränken sich diese auf die Wochenenden und Nächte, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Besonders betroffen sind die Stammstrecke, auf der nahezu alle S-Bahn-Linien zentral durch die Münchner Innenstadt rollen, sowie die Flughafenlinie S8 zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen.

Auf der Stammstrecke kommt es in zahlreichen Nächten zwischen dem 13. Januar und dem 13. Februar zu Ersatzverkehr zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. Zudem fahren dann jeweils von 22.20 Uhr bis 5.00 Uhr weniger Linien durch den restlichen Abschnitt der Stammstrecke.

Weniger Verkehr auf der Stammstrecke

An den drei Wochenenden zwischen dem 24. Januar und 8. Februar gibt es ebenfalls ein ausgedünntes Angebot sowie Ersatzverkehr. Samstags und sonntags sind von jeweils 4.00 bis 16.00 Uhr weniger Linien auf der Stammstrecke unterwegs als sonst, und zwischen Ostbahnhof und Trudering besteht Ersatzverkehr.

"Die S6 Tutzing wird mit der S8 Flughafen verbunden und verkehrt als einzige durchgehende Linie durch die gesamte Stammstrecke", kündigte die DB an. Die S7 verkehre wie gewohnt. Fahrgäste könnten alternativ auch die U-Bahn oder Regionalzüge nutzen.

Einschränkungen an den Wochenenden

Größere Einschränkungen verursachen auch Arbeiten zwischen Leuchtenbergring und Daglfing. An den Wochenenden 17./18. Januar, 28. Februar/1. März, 7./8. März sowie 14./15. März besteht jeweils durchgehend von Freitagabend, 22.30 Uhr, bis Montagfrüh, 4.30 Uhr Busersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen.

Einzige Ausnahme ist der Sonntag, 8. März, dann gibt es den Ersatzverkehr nur bis 21.15 Uhr. Die Busse fahren im 20-Minuten-Takt. "Reisende zum Flughafen nutzen die S1", empfiehlt die DB.

Neben den genannten Einschränkungen gibt es auf der Stammstrecke und in den Außenbereichen in den kommenden Wochen noch weitere Baustellen, besonders nachts. Details gibt es auf der Website der S-Bahn München. Die jeweils schnellste Verbindung ans Ziel finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. "Dort sind alle Fahrplanänderungen enthalten", versicherte die Bahn.