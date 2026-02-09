Altstadt: An der Hochbrücken-/Herrnstraße entsteht ein neuer Quartierplatz mit Wasserspielplatz. Lokalpolitikerin sagt: "Es werden Träume wahr."

Der Platz in der frühen Planungsphase: Das neue Falckenberg-Ensemble und rechts der Spielplatz.

Seit 2018 haben sie darauf hingearbeitet: Die Grünen im Bezirksausschuss Altstadt-Lehel haben eine Stadtoptimierung angestoßen, die 2027 eingeweiht wird.

An der Ecke Hochbrückenstraße/Herrnstraße entsteht ein neuer Quartierplatz von 820 Quadratmetern: mit einem großen Klettergerüst samt Rutsche und einem Wasserspielplatz.

Baum, Trinkbrunnen und Sitzbänke

Einen Trinkbrunnen wird es geben und reichlich Sitzbänke, auch ein Baum wird gepflanzt. "Es werden Träume wahr. Wir wollten diesen verkehrsberuhigten Bereich für die Menschen in der Altstadt. Das Baureferat setzt dies nun um", sagt Andrea Stadler-Bachmaier (Grüne), die BA-Chefin des Bezirks Altstadt-Lehel.

Chefin des BA-Altstadt-Lehel: Andrea Stadler-Bachmaier. © privat

Eine Wasserspielfläche mit Bodendüsen kommt

Dabei wurde sehr auf die Kinder der Grund- und Förderschule an der Herrnstraße eingegangen. "Ihre Wünsche hatten sie in einem Workshop geäußert. Es wird eine Wasserspielfläche mit Bodendüsen geben, über die auch Rettungsfahrzeuge fahren können", erklärt die Lokalpolitikerin.

Hochbrückenstraße ist dann nur für Radler da

Nur für Notarztwagen und Fahrräder wird die Hochbrückenstraße in Zukunft frei sein", so die 50-jährige Grüne: "Was für eine Wahnsinns-Aufwertung!"

Um den Wolfsbrunnen herum soll die Ruhezone sein

In der Münchner Altstadt hat sie die Achse von "Am Kosttor" bis zur Herrnstraße im Auge. Um den Wolfsbrunnen soll die Ruhezone sein, mit Bank und Baum und einer Fußgängerzone. An der Herrnstraße liegt der Fokus auf Spiel und Sport", so Stadler-Bachmaier. Mit Tischtennisplatte, Bügel für Kraftsport und Sitzbänken, in die Brettspiele eingebaut werden sollen. Einweihung: 2027.

Lokalpolitiker fordern eine Toilette am Spielplatz

Einen Wermutstropfen gibt es: Die Lokalpolitiker hatten von der Stadt eine öffentliche Toilette gefordert. Doch die möchte die Stadt nicht genehmigen, da es im Umkreis von 500 Metern auch am Marienplatz und am Isartor WCs gibt.

Die BA-Chefin kritisiert, das sei ein "altes und leidiges" Thema: "Doch wir lassen uns nicht abspeisen. Das hier wird ein richtiger Platz für jeden im Viertel, auch für München-Besucher. Unserer Erfahrung nach sind Toiletten nicht in ausreichender Zahl vorhanden."