Eine Tolle wie Elvis - und Zootier des Jahres!

Die asiatischen Pustelschweine sind aus gutem Grund zum Zootier des Jahres gekürt worden - sie sind vom Aussterben bedroht.

München - Seit 2017 werden im Tierpark Hellabrunn Pustelschweine gepflegt. Jetzt, 2022, sind die Schweinderl mit der lustigen Haartolle Zootier des Jahres.

Das Pustelschwein ist vom Aussterben bedroht

Denn: Unter den vom Aussterben bedrohten Tierarten bekommen die asiatischen Pustelschweine bisher nur wenig Aufmerksamkeit. Dabei sind sie in ihrer Heimat, den philippinischen und indonesischen Inseln, durch Verlust des Lebensraumes extrem bedroht. Dabei tragen die allesfressenden "Landschaftsingenieure" wesentlich zur Funktion des Ökosystems bei.

Männer-WG in Hellabrunn

Die vier Hellabrunner Pustelschweine stammen von den westlichen Visayas Inseln und leben im Nashornhaus. Ihr Markenzeichen: drei Paar pustelartige Schwellungen im Gesicht und eine auffällige Mähne. Es handelt sich um eine Männer-WG, doch der Tierpark nimmt am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für die Art teil, es kann also mal für einen der Eber auf Reisen gehen, falls es in einem anderen Zoo Nachwuchs geben soll. Das Jahr 2022 über sammelt der Zoo Spenden für Schutzprogramme, etwa auf Java.