"Eine der besten Football-Erfahrungen": Die NFL ist Zurück in München – das erwartet die Zuschauer

In der Fußball-Bundesliga wäre so etwas unvorstellbar. Doch die NFL reist aus PR-Gründen seit Jahrzehnten um die Welt. Jetzt macht sie wieder einmal in München Station, und RTL ist live dabei, wenn die New England Patriots auf die Detroit Lions treffen.

Sebastian Vollmer (links) und Markus Kuhn waren zu Gast bei der Media Night in München. Beide spielten erfolgreich in der NFL und sind heute als Experten für RTL im Einsatz.

RTL / Simon Stöckl 10 Sebastian Vollmer (links) und Markus Kuhn waren zu Gast bei der Media Night in München. Beide spielten erfolgreich in der NFL und sind heute als Experten für RTL im Einsatz.

BROADVIEW / Timm Lange 10 Amon-Ra St. Brown, deutsch-amerikanischer Wide Receiver der Detroit Lions, berichtet in einer Dokumentation bei RTL über seine Zeit in Detroit. Er gehört zu den besten Receivern der Liga.

"Das war eine der besten Football-Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe. Und das soll bei 23 Jahren Karriere schon etwas heißen." So lautete das äußerst charmante Urteil von Tom Brady, nachdem er vor vier Jahren mit den Tampa Bay Buccaneers in der Münchner Arena gespielt hatte. Brady, mittlerweile längst zurückgetreten und inzwischen TV-Experte, ist weltweit der populärste Football-Spieler der letzten Jahrzehnte. Wenn er etwas sagt, hört die Sportwelt hin. Und schon deshalb war klar: Die NFL wird zurückkehren in die bayerische Landeshauptstadt. 2024 trafen hier die Carolina Panthers auf die New York Giants. Jetzt stehen sich die Detroit Lions und die New England Patriots gegenüber. Letztere gewannen schon sechsmal den Super Bowl, zuletzt im Februar 2019. Die Lions noch nie. Auch in diesem Jahr gehören beide trotz einer jeweils bisher ordentlichen Saison nicht zum engeren Favoritenkreis.

In der Fußball-Bundesliga wäre so etwas für die Fans nicht denkbar. Bei der NFL indes, der National Football League, gibt es Spiele jenseits der eigenen Landesgrenzen seit mehr als 20 Jahren. Was damals in Mexiko begann, wurde vor allem in den letzten Jahren intensiv ausgeweitet. Der US-Markt ist begrenzt, das Ausland ist das Ziel. Und Deutschland gilt als wichtigster internationaler Markt. Seit 2022 ist man hier, unter anderem in Frankfurt, Berlin und nun eben wieder München, das traditionell sportliche Großereignisse gut zu präsentieren versteht.

Die nächsten deutschen Termine

Für RTL, das seit 2023 ausgewählte Spiele der NFL sonntags live überträgt, sind die Partien in Deutschland von herausragender Bedeutung. Wobei die reinen Zuschauerzahlen in den vergangenen Jahren zwar gut, aber nicht überragend waren. 2025 verfolgten im Schnitt 814.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel in Berlin, was einem Marktanteil von 5,4 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Beim jüngeren Publikum waren die Werte naturgemäß besser.

Dabei hat der Sender nach all den Jahrzehnten reichlich Erfahrung, wenn es darum geht, Sportarten hierzulande groß zu machen. Boxen, Formel 1, Skispringen - allesamt gigantische Erfolge, die aber eben nicht nur mit einer glitzernden Präsentation, sondern vor allem mit den deutschen Stars wie Sven Hannawald, Henry Maske und Michael Schumacher verbunden waren. Alexander Rösner, ehemals Chefredakteur bei Sky Sport und seit einer Weile bei RTL als Senior Vice President für das Editorial Team verantwortlich, setzte im Rahmen der Media Night in München im Vorfeld der Partie denn auch andere Präferenzen. Er rückt für den Sendeverbund aus RTL, RTL+ und Sky die sogenannte Gesamt-Nettoreichweite ins Zentrum.

Man erreiche an einem Wochenende mit der NFL hierzulande auf diese Weise insgesamt an die acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Entwicklung der vergangenen Jahre stimme ihn zuversichtlich, sagt Rösner: "Die Wachstumsraten werden da sein, aber wir können natürlich nicht mehr in den Dimensionen von früher denken."

Dr. Alexander Steinforth, NFL-Deutschland-Chef, machte in München deutlich, dass es weiterhin darauf ankomme, für den Sport hierzulande eine "kulturelle Relevanz" zu erreichen. "Wir wollen nicht das kopieren, was in den USA funktioniert." Ziel sei es, die beiden Welten zusammenzubringen, was in München bestens gelungen sei. Gerrit Meier, Managing Director und Head of NFL International, fand ebenso überschwängliche Worte: "Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Man empfängt uns mit offenen Armen in Deutschland, die besondere Energie ist zu spüren."

In welchem Umfang es diese Visiten hierzulande in den kommenden Jahren und Jahrzehnten geben wird, ist derweil noch nicht klar. Sicher ist, dass auch in den kommenden Jahren Spiele der NFL in Deutschland stattfinden werden. Mit Berlin steht der Austragungsort für die Jahre 2027 und 2029 fest. 2028 ist erneut München an der Reihe. In diesem Jahr ist die NFL nur noch einmal außerhalb der US-Heimat unterwegs. Am 22. November stehen sich in einem echten Spitzenspiel im Aztekenstadion Mexiko-Stadt die San Francisco 49ers und die Minnesota Vikings gegenüber.

In Europa ist man indes überzeugt, dass dies nur der Anfang sein wird. Der amerikanische Markt sei weitgehend ausgereizt, sagt Sebastian Vollmer, selbst zweimaliger Super-Bowl-Gewinner und heute als Experte bei RTL dabei. "Die Spieler wissen auch, dass Geld nur dann weiter zu verdienen ist, wenn man mehr Fans bekommt." Und die seien eben vor allem im Ausland zu finden. Für die Akteure bedeute der Ausflug nach Europa stets eine große Herausforderung, schon aufgrund der Zeitverschiebung und der langen Anreise. Und für die Teams, die ja auf ein Spiel im heimischen Stadion verzichten, sei es zunächst mal eine teure Angelegenheit. "Es ist ein Verlustgeschäft. Für heute. Aber eben auch ein Invest in die Zukunft", erklärte Vollmer. "In zehn Jahren könnte man eben das Team sein, das in Europa eine große Fangemeinde besitzt."

So läuft der Sonntag im TV

Gerade die New England Patriots, die nun in München zu Gast sind, erfreuen sich ob der großen Erfolge in den letzten zwei Jahrzehnten auch in Deutschland großer Beliebtheit. Zusammen mit den Pittsburgh Steelers sind sie Rekordsieger beim Super Bowl. Die Patriots mit Chefcoach Mike Vrabel erwischten einen soliden, aber keineswegs überragenden Start in die aktuelle Saison. Bei den Detroit Lions mit Quarterback Jared Goff und dem in Kalifornien geborenen deutsch-amerikanischen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown wechselten sich ebenfalls Licht und Schatten ab.

RTL beginnt den großen American-Football-Sonntag bereits um 13.30 Uhr mit einer Dokumentation über die Lions. "Die Stunde der NFL-Underdogs" erinnert an die großen Krisenzeiten des Teams, das zeitweise als Gespött der Liga galt. Um 14.30 Uhr schaltet RTL nach München in die Arena der Bayern. Kick-off wird um 15.30 Uhr sein. Moderatorin Jana Wosnitza führt durch den Nachmittag, Patrick Esume kommentiert das Spiel. Björn Werner ist als Experte dabei, und Sebastian Vollmer berichtet von der Sideline. Auch Sky Sport zeigt die Partie live.

Ab 19 Uhr zeigt RTL live die Kansas City Chiefs bei den Atlanta Falcons. Moderatorin Vivian Bahlmann meldet sich aus dem Kölner Studio bei RTL mit Kommentator Jan Stecker und Experte Kasim Edebali. Ex-NFL-Profi Jakob Johnson berichtet live aus Atlanta. Um 22.25 Uhr folgt im Free-TV das nächste Duell zweier Traditionsteams. Die San Francisco 49ers sind bei den Dallas Cowboys zu Gast.

"NFL LIVE: Munich Game: New England Patriots at Detroit Lions" - So. 15.11. - RTL: 14.30 Uhr