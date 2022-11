Eine City in der City

Vielseitiges Shopping, kulinarische Genüsse und weihnachtliche Erlebnisse in den Stachus Passagen.

21. November 2022 - 07:52 Uhr

Der Weg nach unten am Karlsplatz/Stachus lohnt sich in vieler Hinsicht, denn hier befinden sich die , Europas größtes unterirdisches Einkaufszentrum an einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt in München. Chic kommt es mit seinen rund 60 Geschäften und Restaurants daher, die auf 10.000 m² zum Bummeln und Genießen einladen.

Auf rund 10.000 m² finden sich zahlreiche Shops und Gastronomieangebote. © Stachus Passagen / Christian Schranner

Nicht zu übersehen – Der Sky of Fame

Hier gibt es Geschäfte aus allen Bereichen des Lebens, das freut besonders alle, die mit dem Christmas Shopping starten wollen. Dabei sollten sie nicht vergessen, einmal an die Decke zu schauen. Diese ist nicht nur ein architektonisches Highlight, es finden sich dort am auch zahlreiche prominente Münchner Persönlichkeiten wie Ottfried Fischer oder Rudolph Moshammer. Während Fans in Hollywood am Walk of Fame über ihre Idole hinweg spazieren, können die Besucher der Stachus Passagen zu ihren Stars aufblicken.

Sepp Maier vor seinem Kreis – und einer Mini-Version, die er mit heim nehmen darf. © Daniel von Loeper

Geschenkejäger aufgepasst, bei einer Tour durch die füllen sich die Einkaufstaschen wie von allein. Hier findet man zum Beispiel Abenteuer zum Verschenken (Jochen Schweizer) sowie Süßes und Salziges speziell aus den USA und UK (Candy Store).

Schenken Sie unvergessliche Erlebnisse von Jochen Schweizer. © Stachus Passagen / Foto Craft

Schön graviert – Eine Gravur veredelt Schreibgeräte, Besteck, Schmuck u.v.m., so werden sie zu einem individuellen Geschenk. Zu bekommen bei expresspoint, dem Spezialisten für Schuhe, auch Stempel.

Bester Uhrenservice – Der Watch Service Point kümmert sich um den Batteriewechsel bei Uhren und hübscht sie mit neuen Armbändern aus allen Ledersorten und Materialien auf. Rund ums Smartphone Mobilfunkverträge und Reparaturen von Smartphones und Tablets bietet der Mobile Service Point. Weitere Services sind Money Transfer, Konzertkarten sowie Kopieren und Co.

Gewürze, Honig, Knabbereien und Tees (Sonnentor und Tee-Handels-Kontor Bremen) erfreuen alle Feinschmecker. Schmuck und Accessoires sowie hochwertige Pflege- und Schönheitsprodukte und Naturkosmetik (Lovisa, City Parfümerie und Body Shop) sorgen unter dem Weihnachtsbaum immer für Begeisterung.

The Body Shop bietet hochwertige, von der Natur inspirierte Produkte, die ethisch und nachhaltig produziert werden. © Stachus Passagen / Foto Craft

Kreative Köpfe – Das Haar auf höchstem Niveau pflegen und stylen und sich von einem ganz besonderen Salon verzaubern lassen – optisch wie mental, das bietet .

Alles für die Schönheit – Bei Lidas Beauty & Care wird Hightech-Kosmetik mit traditioneller Behandlungskunst kombiniert. Das gilt für das Kurzprogramm und die mehrstündige Intensivbehandlung.

Hier finden Sie die angesagtesten Trends

Wer selbst in Adventsstimmung kommen möchte, schaut bei Søstrene Grene vorbei und sucht in hyggeliger Atmosphäre Deko, Einrichtungsgegenstände, Lebensmittel und Bastelmaterialien aus. Viel fürs heimelige Heim bietet auch Butlers. Die Lust auf Kuscheliges setzt sich auch in der Mode fort.

Bei Søstrene Grene gibt es jede Menge zu entdecken. © Stachus Passagen / Christian Schranner

Die neusten Trends werden in den angesagten wie Hallhuber, Vero Moda, More & More oder Olymp & Hades präsentiert. Passende Schuhe finden sich dazu bei Görtz.

Gehypte Schuhe Sammlerstücke, Must-Haves zum Tragen und Sneaker- Raritäten für den coolen Auftritt bekommt man bei UNIQUE, dem angesagten Store für Gehyptes.

Fein gemacht – Die Festtagskleider müssen für die Feiertage nochmal frisch gemacht werden? Die Alfa Reinigung übernimmt den Job sorgfältig, schnell und gründlich.

Lifestyle-Produkt – Der Smartphone Hersteller Xiaomi Store sorgt im Store für ein einmaliges Einkaufserlebnis mit IoT – Umgebung, da wandert schnell ein Lifestyle- Produkt in die Einkaufstasche.

Riesige Auswahl an köstlicher Schokolade finden Sie im Lindt Store. © Stachus Passagen / Foto Craft

Kulinarische Highlights

Schokolade (Läderach und Lindt) gehört zu Weihnachten wie die Kerzen auf dem Baum. Lebensmittel fürs Backen und später das Festessen lassen sich zentral bei Edeka einkaufen. Wer beim Shoppen schon Appetit bekommt, hat beim kulinarischen Angebot in der die Qual der Wahl.

Holen Sie sich eine schmackhafte Brezel von der Brezelbäckerei Brezelina. © Stachus Passagen / Christian Schranner

Von kulinarischen Highlights wie Bio-Burritos bei pureburrito oder Münchens erster Brezelbäckerei Brezelina bis hin zur All Natural Energy Kitchen bei my Indigo. Superlative sind hier angebracht. Frogie bietet die größte Frozen Yoghurt Auswahl in München und Läden wie Mr Box Tea bunte Teemischgetränke für überraschende Geschmackserlebnisse.

Leckere Bio-Burritos gibt's bei pureburrito. © Stachus Passagen / Christian Schranner

Für weihnachtliche Stimmung in der Passage sorgen auf der großen Aktionsfläche vor dem Blumen Outlet verschiedene Künstler, darunter der Barbershop Chor Harmunichs (26.11.), The Golden Gospel Choir (3.12.) und das Quartett West (11.12.). Auf kleine Geschenke vom Nikolaus dürfen sich die Kinder am 6.12. freuen. Große Eiskunst entsteht dann am 17.12. live vor Ort in der Stachus Passage.

Florale Träume – Egal ob zum Verschenken oder Verschönern des eigenen Zuhauses, das Blumen Outlet bietet frische Blumen in erstklassiger Qualität zu einem günstigen Preis.

Tee-Handels-Kontor-Bremen steht seit über 40 Jahren für unvergleichlichen Teegenuss. © Stachus Passagen / Foto Craft

