AZ-Plus

Eindrücke aus der Stadt: So farbenfroh ist der Herbst in München

In den Straßen und Parks der bayerischen Landeshauptstadt zeigt sich der Herbst von seiner farbenfrohen Seite. Die AZ zeigt Ihnen die schönsten Herbst-Bilder Münchens.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Von einem dichten Laub-Teppich bedeckt, zeigt sich der Englische Garten von seiner schönsten Seite.
Julian Kares 20 Von einem dichten Laub-Teppich bedeckt, zeigt sich der Englische Garten von seiner schönsten Seite.
Die Gänse und Enten genießen den Herbst am Kleinhesseloher See.
IMAGO/imageBROKER/A. Scholz (www.imago-images.de) 20 Die Gänse und Enten genießen den Herbst am Kleinhesseloher See.
Leuchtend gelbe Baumkronen säumen den historischen Arkadengang im Hofgarten.
IMAGO/Fotostand / Fritsch (www.imago-images.de) 20 Leuchtend gelbe Baumkronen säumen den historischen Arkadengang im Hofgarten.
Blick von der Luitpoldbrücke, umgeben von Bäumen mit leuchtend gelben, orangefarbenen und grünen Blättern auf die Isar.
IMAGO/Sandra Alkado (www.imago-images.de) 20 Blick von der Luitpoldbrücke, umgeben von Bäumen mit leuchtend gelben, orangefarbenen und grünen Blättern auf die Isar.
Gassi durch die herbstlichen Münchner Straßen.
IMAGO/Michael Nguyen (www.imago-images.de) 20 Gassi durch die herbstlichen Münchner Straßen.
Der Herbst zeigt sich auch in den Münchner Innenhöfen.
IMAGO/Michael Nguyen (www.imago-images.de) 20 Der Herbst zeigt sich auch in den Münchner Innenhöfen.
Auch mit Nebel ist München im Herbst schön anzusehen.
IMAGO/Rolf Poss (www.imago-images.de) 20 Auch mit Nebel ist München im Herbst schön anzusehen.
Die Herbstsonne zeigt sich über dem Englischen Garten.
Julian Kares 20 Die Herbstsonne zeigt sich über dem Englischen Garten.
Liebe ist tatsächlich überall zu finden.
ROBART DESIGNS Robert Bartosch 20 Liebe ist tatsächlich überall zu finden.
So idyllisch ist der Herbst im Nymphenburger Schlosspark.
Contreras 20 So idyllisch ist der Herbst im Nymphenburger Schlosspark.
So farbenfroh präsentiert sich der Herbst an dieser Blätterwand.
Wunibald Wörle 20 So farbenfroh präsentiert sich der Herbst an dieser Blätterwand.
Der Olympiaturm zeigt sich vor strahlend blauen Himmel.
Alisa Smajic 20 Der Olympiaturm zeigt sich vor strahlend blauen Himmel.
Jede Menge Eichhörnchen wuseln derzeit in München.
Yvonne Schultheiß 20 Jede Menge Eichhörnchen wuseln derzeit in München.
Oben grau, unten bunt: die Frauenkirche im herbstlichen München.
Ben Sagmeister 20 Oben grau, unten bunt: die Frauenkirche im herbstlichen München.
AZ-Leser Johannes Weinsheimer hat für diese wundervolle Aufnahme seine Flugdrohne gestartet.
Johannes Weinsheimer 20 AZ-Leser Johannes Weinsheimer hat für diese wundervolle Aufnahme seine Flugdrohne gestartet.
Die letzten Sonnenstrahlen des Tages an der Hackerbrücke genießen.
Ben Sagmeister 20 Die letzten Sonnenstrahlen des Tages an der Hackerbrücke genießen.
Die Pagode im Westpark spiegelt sich im Wasser.
Eleonora Goferman 20 Die Pagode im Westpark spiegelt sich im Wasser.
Hündin Manou hat Spaß im Herbstlaub.
Anja Gaß 20 Hündin Manou hat Spaß im Herbstlaub.
So farbenfroh ist der Herbst in München.
Ben Sagmeister 20 So farbenfroh ist der Herbst in München.
Auch bei grauem Himmel lohnt sich ein Spaziergang im herbstlichen München.
Ben Sagmeister 20 Auch bei grauem Himmel lohnt sich ein Spaziergang im herbstlichen München.

Tristes Wetter, grauer Himmel und Temperaturen, die nur noch knapp zweistellig sind, es lässt sich nicht verleugnen, der Herbst ist da. Momentan nicht immer ganz so gülden und warm, wie man ihn gerne hätte, aber dennoch zeigt sich München in dieser Jahreszeit von seiner buntesten Seite, vor allem wenn sich die Sonne doch noch mal durchsetzen kann.

Trotz meist grauen Himmels: So schön bunt ist der Herbst in München

Egal ob in der Innenstadt, im Englischen Garten, im Olympiapark oder im Nymphenburger Schlosspark, München präsentiert sich derzeit vielerorts in einer atemberaubenden Farbenpracht.

Leuchtend gelbe Baumkronen säumen den historischen Arkadengang im Hofgarten.
Leuchtend gelbe Baumkronen säumen den historischen Arkadengang im Hofgarten. © IMAGO/Fotostand / Fritsch (www.imago-images.de)

Wenn Wasser ins Spiel kommt, wird's oft besonders schön, Spiegelungen und glitzernde Wellen passen schon gut zum Herbstambiente.

Zwar lädt das Wetter in den kommenden Tagen nicht unbedingt zum langen Verweilen im Freien ein, aber wie heißt es so schön "Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung".  

Die letzten Sonnenstrahlen des Tages an der Hackerbrücke genießen.
Die letzten Sonnenstrahlen des Tages an der Hackerbrücke genießen. © Ben Sagmeister

Darum einfach Übergangsjacke geschnappt und vielleicht der Kirchweihdult einen Besuch abstatten, dem sportlichen Treiben im Olympiapark zusehen oder einfach nur einen ausgedehnten Spaziergang durch den herbstlichen Englischen Garten mit seinen bunten Farben.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.