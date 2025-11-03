Eindrücke aus der Stadt: So farbenfroh ist der Herbst in München
Tristes Wetter, grauer Himmel und Temperaturen, die nur noch knapp zweistellig sind, es lässt sich nicht verleugnen, der Herbst ist da. Momentan nicht immer ganz so gülden und warm, wie man ihn gerne hätte, aber dennoch zeigt sich München in dieser Jahreszeit von seiner buntesten Seite, vor allem wenn sich die Sonne doch noch mal durchsetzen kann.
Trotz meist grauen Himmels: So schön bunt ist der Herbst in München
Egal ob in der Innenstadt, im Englischen Garten, im Olympiapark oder im Nymphenburger Schlosspark, München präsentiert sich derzeit vielerorts in einer atemberaubenden Farbenpracht.
Wenn Wasser ins Spiel kommt, wird's oft besonders schön, Spiegelungen und glitzernde Wellen passen schon gut zum Herbstambiente.
Zwar lädt das Wetter in den kommenden Tagen nicht unbedingt zum langen Verweilen im Freien ein, aber wie heißt es so schön "Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung".
Darum einfach Übergangsjacke geschnappt und vielleicht der Kirchweihdult einen Besuch abstatten, dem sportlichen Treiben im Olympiapark zusehen oder einfach nur einen ausgedehnten Spaziergang durch den herbstlichen Englischen Garten mit seinen bunten Farben.
