Eindrücke aus der Stadt: So farbenfroh ist der Herbst in München

In den Straßen und Parks der bayerischen Landeshauptstadt zeigt sich der Herbst von seiner farbenfrohen Seite. Die AZ zeigt Ihnen die schönsten Herbst-Bilder Münchens.

Auch bei grauem Himmel lohnt sich ein Spaziergang im herbstlichen München.

Die letzten Sonnenstrahlen des Tages an der Hackerbrücke genießen.

So farbenfroh präsentiert sich der Herbst an dieser Blätterwand.

Die Herbstsonne zeigt sich über dem Englischen Garten.

Der Herbst zeigt sich auch in den Münchner Innenhöfen.

Blick von der Luitpoldbrücke, umgeben von Bäumen mit leuchtend gelben, orangefarbenen und grünen Blättern auf die Isar.

Von einem dichten Laub-Teppich bedeckt, zeigt sich der Englische Garten von seiner schönsten Seite.

Tristes Wetter, grauer Himmel und Temperaturen, die nur noch knapp zweistellig sind, es lässt sich nicht verleugnen, der Herbst ist da. Momentan nicht immer ganz so gülden und warm, wie man ihn gerne hätte, aber dennoch zeigt sich München in dieser Jahreszeit von seiner buntesten Seite, vor allem wenn sich die Sonne doch noch mal durchsetzen kann.

Trotz meist grauen Himmels: So schön bunt ist der Herbst in München

Egal ob in der Innenstadt, im Englischen Garten, im Olympiapark oder im Nymphenburger Schlosspark, München präsentiert sich derzeit vielerorts in einer atemberaubenden Farbenpracht.

Leuchtend gelbe Baumkronen säumen den historischen Arkadengang im Hofgarten. © IMAGO/Fotostand / Fritsch (www.imago-images.de)

Wenn Wasser ins Spiel kommt, wird's oft besonders schön, Spiegelungen und glitzernde Wellen passen schon gut zum Herbstambiente.

Zwar lädt das Wetter in den kommenden Tagen nicht unbedingt zum langen Verweilen im Freien ein, aber wie heißt es so schön "Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung".

Die letzten Sonnenstrahlen des Tages an der Hackerbrücke genießen. © Ben Sagmeister

Darum einfach Übergangsjacke geschnappt und vielleicht der Kirchweihdult einen Besuch abstatten, dem sportlichen Treiben im Olympiapark zusehen oder einfach nur einen ausgedehnten Spaziergang durch den herbstlichen Englischen Garten mit seinen bunten Farben.