Einbrüche in Münchner Gaststätten: Polizei sucht Zeugen

Bei den Einbrüchen in Fürstenried und Bogenhausen gelingt den Tätern unerkannt die Flucht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bei dem Einbruch in die Gaststätte in Bogenhausen wurden elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. (Symbolbild)

München - Das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei ermittelt zu zwei kurz aufeinander folgenden Einbrüchen in Gaststätten.

Einbruch in Gaststätte in Fürstenried: Der oder die Täter flüchten

Am Donnerstag meldete der Inhaber einer Gaststätte in Fürstenried gegen 10.30 Uhr den Einbruch in seine Räumlichkeiten, wie die Polizei berichtet. Nach ersten Ermittlungen waren der oder die Täter in die Gaststätte gelangt, indem sie gewaltsam durch den Eingang eindrangen. Bei dem Einbruch wurden mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet, der oder die Täter flüchteten unerkannt.

Zeugenaufruf: Wer hat im Zeitraum Dienstag (11. April, 22 Uhr) bis Donnerstag (13. April, 10.30 Uhr) im Bereich der Basler Straße, Züricher Straße, Fritz-Baer-Straße (Fürstenried) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 52, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Gaststätte in Bogenhausen: Elektronische Geräte entwendet

Bei einem zweiten Einbruch in Bogenhausen verschafften sich der oder die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte, wo schließlich elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro fehlten.

Der Inhaber der Gaststätte meldete die Tat am Donnerstag gegen 7.50 Uhr. Auch in diesem Fall ermittelt das Einbruchsdezernat der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf: Wer hat im Zeitraum Mittwoch (12. April, 23 Uhr) bis Donnerstag (13. April, 7.50 Uhr) im Bereich Herkomerplatz, Ismaninger Straße, Oberföhringer Straße, Montgelasstraße (Bogenhausen) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 52, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.