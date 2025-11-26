Einbruchsserie in München – Kripo gelingt Schlag gegen Chile-Connection

Münchner Ermittler zerschlagen Einbrecherbanden. Elf Verdächtige sitzen bereits in Untersuchungshaft. Über zwei Dutzend Taten in der Stadt und in ganz Bayern sollen sie begangen haben. Der Gesamtschaden liegt bei über 50.000 Euro.

Bis die Männer aus Santiago de Chile ihre Heimatstadt wiedersehen, werden viele Jahre vergehen. Momentan sitzen sie in Bayern in Untersuchungshaft. Allesamt drohen langjährige Haftstrafen. Einer aufmerksamen Nachbarin aus der Mauerkircherstraße in Bogenhausen wurden drei Einbrecher kürzlich zum Verhängnis. Sie trieben sich abends im Garten eines Hauses herum, die Eigentümer waren nicht da, deshalb verständigte sie den Polizeinotruf. Die Verdächtigen im Alter von 25, 29 und 31 wurden festgenommen – der Anfang umfangreicher Ermittlungen.

Hinweise auf mafiöse Strukturen

Inzwischen sitzen elf Chilenen, fast alle aus Santiago de Chile, in U-Haft. Acht Einbrüche sollen sie in München verübt haben, mindestens 14 weitere in Regensburg, Landshut und Landsberg, sagt Chefermittler Thomas Waldschmidt. Ein anonymer Tipp brachte das Kommissariat K 51 auf ein über Airbnb angemietetes Hotelzimmer in Sendling. Dort hatte das Einbrecher-Trio seine Beute deponiert: Uhren, Schmuck und Münzen im Gesamtwert von mindestens 50.000 Euro, darunter auch zwei Uhren von Breitling – einige Modelle der Luxusmarke kosten bis zu 20.000 Euro.

Thomas Waldschmidt und Polizeisprecher Thomas Schelshorn © Hub

Das Markenzeichen der Täter: Sie brechen mit roher Gewalt ein

Insgesamt hat das K51 rund 300 Schmuckstücke sichergestellt. Die ursprünglichen Besitzer ausfindig zu machen, wird für die Ermittlungsgruppe „Muesca“ eine Herausforderung. Muesca ist Spanisch und heißt übersetzt Kerbe. Ein Seitenhieb auf die Arbeitsweise der Einbrecher-Mafia. Meist schlagen sie Fenster ein oder brechen Türen mit roher Gewalt auf. Die Objekte, überwiegend Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäuser, suchen die Täter wahllos aus, sagt Thomas Waldschmidt.

Ein Teil der sichergestellten Baute aus der Einbruchserie. © Hub

Inzwischen steht fest, dass die südamerikanische Einbrecher-Mafia in der gesamten EU aktiv ist. DNA-Spuren an Tatorten beweisen, dass die gut organisierten Banden auch in Österreich, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und der Schweiz aktiv waren.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wem wurden vor dem 08.11.2025 derartige Gegenstände entwendet? Wem sind derartige Schmuckstücke, Uhren, Münzen bekannt?

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Gegenständen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Telefon: 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Die Bilder der aufgefundenen Gegenstände können unter diesem Link aufgerufen werden: