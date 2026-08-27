Einbruchsserie hält Lehel weiterhin in Atem: Tat Nummer fünf angezeigt

Innerhalb kurzer Zeit ist in mindestens fünf Wohnungen im Münchner Stadtteil Lehel eingebrochen worden. Gestohlen wurden Goldbarren, Uhren, Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet Anwohner in dem Viertel, die Augen offenzuhalten und verdächtige Beobachtungen unter dem Notruf 110 zu melden.

Update vom 27. August: Wieder haben die Serieneinbrecher im Lehel zugeschlagen. Es ist bereits die fünfte Tat, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wieder liegt der Tatort im Bereich der Reitmorstraße, Widenmayerstraße, Robert-Koch-Straße und Liebigstraße, wieder ist es ein Mehrfamilienhaus. Verübt wurde die Tat laut Polizei im Zeitraum von Freitag, 14. August, bis Mittwoch, 26. August.

Ein Angehöriger der Mieter, die im Urlaub sind, wollte in der Wohnung nach dem Rechten sehen und die Post sichten. Dabei fiel ihm das Chaos in der Wohnung auf. Sämtliche Zimmer waren durchwühlt worden. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Wie die Täter in die Wohnung kamen, ist unklar. Es gibt keinerlei Einbruchspuren.

Die Serie startete im Juli

Erstmeldung vom 26. August: Im Münchner Stadtteil Lehel häufen sich in den letzten Wochen die Einbrüche. Die Täter nutzen offensichtlich die Ferienzeit. Während die Bewohner im Urlaub sind, dringen die Einbrecher unauffällig in die Wohnungen der Opfer ein. Die Täter haben es vor allem auf Gold, Schmuck, Uhren und Bargeld abgesehen.

Tatorte sind in einem eng begrenzten Gebiet

Die Tatorte liegen auffallend dicht beieinander. Betroffen waren nach Polizeiangaben bisher Mehrfamilienhäuser im Bereich der Widenmayerstraße, Reitmorstraße, Sternstraße, Gewürzmühlstraße, Thierschstraße, U-Bahnhof Lehel und Triftstraße. Die Polizei bittet Anwohner in dem betroffenen Gebiet, die Augen offenzuhalten und verdächtige Beobachtungen sofort unter der Notrufnummer 110 der Einsatzzentrale des Präsidiums zu melden. Das Kommissariat 53 hat die Ermittlungen übernommen.

Vier Fälle in kurzer Zeit

Am vergangenen Sonntag, 23. August, kümmerte sich ein Bewohner eines Mietshauses um die Wohnung seiner Nachbarn, die im Urlaub waren. Als er die Zimmerpflanzen gießen wollte, fiel ihm auf, dass sämtliche Schränke und Schubladen in den Zimmern durchwühlt worden waren. Die Einbrecher verschwanden mit Geld, Gold, Goldbarren, Schmuck und einer teuren Uhr im Gesamtwert von über 10.000 Euro.

Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Der Einbruch wurde nach Angaben des Präsidiums im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20.8.2026, 14 Uhr, und Sonntag, 23.8.2026, 13 Uhr, verübt. Unklar ist bislang, wie die Täter in die Wohnung gelangten. Offenbar wurden weder Fenster noch Türen gewaltsam aufgebrochen.

Ungeklärt ist, wie die Täter in die Wohnungen kamen

Zwischen Dienstag, 4.8.2026, 8 Uhr, bis Dienstag, 25.8.2026, 18.30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf ebenso ungeklärte Weise in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ganz in der Nähe des vorherigen Tatorts. Sie durchsuchten die Zimmer und fanden Schmuck, Geld und andere Wertgegenstände im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei.

Zwischen Mittwoch, 12.8.2026, 9.30 Uhr, bis Dienstag, 25.8.2026, 20.10 Uhr, drangen Einbrecher in eine weitere Wohnung im Lehel ein. Auch hier durchsuchten die Täter unbemerkt die Zimmer. Allerdings war die Beute in diesem Fall mit einigen Tausend Euro eher gering.

Zwischen Freitag, 31.7.2026, 17.20 Uhr, und Sonntag, 23.8.2026, 16.30 Uhr, drangen Einbrecher in eine weitere Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Lehel ein. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld für mehr als 10.000 Euro.

Auffallende Übereinstimmungen an allen Tatorten

Was bei der Einbruchsserie im Lehel auffällt, ist, dass sämtliche bisher bekannt gewordene Tatorte im Umkreis weniger Straßen liegen. Auch der Modus Operandi bei den Einbrüchen ist identisch. Immer gelangten die Täter in die Wohnungen, ohne dass Nachbarn Lärm hörten oder sonst wie aufmerksam wurden. Anwohner im Lehel sollten auf fremde Personen achten, die sich in Mietshäusern herumtreiben, oder auf fremde Fahrzeuge achten, die in der Umgebung parken.