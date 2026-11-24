Seit April wurde im gesamten Münchner Stadtgebiet in mindestens zehn Bäckereien eingebrochen. Jetzt hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher gefasst. Wie es mit den Verdächtigen und den Ermittlungen weitergeht.

Zwei Männer sind im Münchner Stadtteil Moosach am Sonntagabend in die Bäckerei Ziegler in der Borstei eingestiegen. Dabei lösten sie gegen 22.30 Uhr den Alarm aus, ohne es zu merken. Die Polizei war sofort unterwegs zum Tatort.

Die Täter versuchten in der Zwischenzeit, den Tresor der Bäckerei aufzubrechen. Dazu brauchten sie allerdings so viel Zeit, dass die Polizei an der Bäckerei eintraf, während im Inneren des Betriebs die Einbrecher noch immer mit dem Tresor beschäftigt waren. Zwei Männer wurden festgenommen. Sie hatten Einbruchswerkzeug dabei, unter anderem einen großen Schraubenzieher und Handschuhe. Die beiden Rumänen (45 und 32) wurden inzwischen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher sitzen in Untersuchungshaft.

Mehr als zehn Einbrüche

Seit April dieses Jahres wurde im Stadtgebiet München in insgesamt mehr als zehn Bäckereien eingebrochen. Die Polizei prüft, ob die beiden Verdächtigen dafür verantwortlich sind. Dazu werden DNA- und Fingerspuren an den Tatorten mit denen der Verdächtigen abgeglichen. Der 45-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde im Ausland bereits wegen Einbrüchen festgenommen.