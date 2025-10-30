Einbruch in edle Second-Hand-Boutique in Bogenhausen – teure Designertaschen weg

Rund ein Dutzend Designermodelle von Luxusmarken wie Louis Vuitton, Prada, Hermès, Tom Ford und Balli für insgesamt etwa 100.000 Euro sind verschwunden. Die Polizei warnt vor sogenannten Dämmerungseinbrüchen.

Mit brachialer Gewalt ist ein Einbrecher in eine exklusive Second-Hand-Boutique in der Trogerstraße in Bogenhausen eingestiegen. Er drückte in der Nacht auf Mittwoch gegen 1.15 Uhr das Außenrollo bei Designermoden Spratter hoch und beschädigte dabei sogar die Fassade des Gebäudes.

In dem Geschäft fand der Täter teure Designerhandtaschen von Luxusmarken wie Louis Vuitton, Prada, Hermès, Tom Ford und Ballin. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen

Bei drei Wohnungseinbrüchen in Schwabing, Neuhausen und im Westpark erbeuteten Einbrecher am Mittwoch Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden in allen drei Fällen dürfte bei rund 50.000 Euro liegen.

Die Polizei warnt vor einer Zunahme von sogenannten Dämmerungseinbrüchen. Die Täter nutzen aus, dass es jetzt wieder früher dunkel wird. Alleine im vergangenen Jahr entstand in München bei Wohnungseinbrüchen ein Beuteschaden von insgesamt 11,10 Millionen Euro. Um die Täter abzuschrecken, hat die Polizei verstärkte Kontrollen angekündigt.