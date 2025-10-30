AZ-Plus
Einbruch in edle Second-Hand-Boutique in Bogenhausen – teure Designertaschen weg

Rund ein Dutzend Designermodelle von Luxusmarken wie Louis Vuitton, Prada, Hermès, Tom Ford und Balli für insgesamt etwa 100.000 Euro sind verschwunden. Die Polizei warnt vor sogenannten Dämmerungseinbrüchen.
Ralph Hub
In München häuft sich die Anzahl sogenannter Dämmerungseinbrüche. (Symbolbild)
In München häuft sich die Anzahl sogenannter Dämmerungseinbrüche. (Symbolbild) © IMAGO

Mit brachialer Gewalt ist ein Einbrecher in eine exklusive Second-Hand-Boutique in der Trogerstraße in Bogenhausen eingestiegen. Er drückte in der Nacht auf Mittwoch gegen 1.15 Uhr das Außenrollo bei Designermoden Spratter hoch und beschädigte dabei sogar die Fassade des Gebäudes. 

In dem Geschäft fand der Täter teure Designerhandtaschen von Luxusmarken wie Louis Vuitton, Prada, Hermès, Tom Ford und Ballin. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. 

Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen

Bei drei Wohnungseinbrüchen in Schwabing, Neuhausen und im Westpark erbeuteten Einbrecher am Mittwoch Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden in allen drei Fällen dürfte bei rund 50.000 Euro liegen. 

Die Polizei warnt vor einer Zunahme von sogenannten Dämmerungseinbrüchen. Die Täter nutzen aus, dass es jetzt wieder früher dunkel wird. Alleine im vergangenen Jahr entstand in München bei Wohnungseinbrüchen ein Beuteschaden von insgesamt 11,10 Millionen Euro. Um die Täter abzuschrecken, hat die Polizei verstärkte Kontrollen angekündigt.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Hanswurst vor 44 Minuten / Bewertung:

    "ein effektiver Grenzschutz wäre der erste Schritt, er wird bewusst unterlassen."

    und das ist gut so. Ich hab keine Lust für sinnlosen Grenzschutz im Stau zu stehen. Und für effektiven auch nicht.
    Helfen Sie mir, gab es vor Schengen keine Einbrüche in München?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger vor einer Stunde / Bewertung:

    Es wird gewarnt....aber nichts getan für die eigene Bevölkerung, ein effektiver Grenzschutz wäre der erste Schritt, er wird bewusst unterlassen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
