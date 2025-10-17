Einbruch am Hofgarten: Täter lässt Goldbarren für 50.000 Euro mitgehen

Bei einem Einbruch in der Münchner Altstadt macht ein Täter wirklich fette Beute.

Ein Unbekannter ist in Büroräume in den Hofgartenarkaden eingebrochen und hat dort fette Beute gemacht.

Wie die Polizei berichtet, drang der Unbekannte im Zeitraum Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr in die Hofgartenarkaden am Odeonsplatz ein und durchsuchte dort mehrere Büroräumlichkeiten.

Dabei entwendete er neben einem geringen Bargeldbetrag auch mehrere 1-Gramm-Goldbarren im Gesamtwert von 50.000 Euro. Nach dem Einbruch ergriff der Täter samt Beute die Flucht in unbekannte Richtung.

Am Tatort führte die Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch, das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 35-40 Jahre, ca. 185 cm groß, schlanke Figur, mitteleuropäisches Aussehen, kurze braune Haare, Tattoo am rechten Unterarm. Er trug eine schwarze Hose, weißes T-Shirt, dunkle Daunenjacke, schwarzer Rucksack, schwarze Handschuhe, blaue Einweghandschuhe und hatte ein schwarzes Brecheisen und einen Schraubendreher dabei.

Zeugenaufruf: Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich Odeonsplatz, Galeriestraße und Hofgartenstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.