Als eine Mutter in Laim ein Klirren aus dem Kinderzimmer hört, macht sie eine Entdeckung wie aus einem Thriller: Ein Einbrecher steht direkt vor dem Fenster. Die Polizei startet eine Sofortfahndung und nimmt kurz darauf einen 24-Jährigen fest.

So in etwa könnte das ausgesehen haben, als die Laimerin am Fenster ihres Kindes einen mutmaßlichen Einbrecher entdeckte, der gerade die Scheibe eingeschlagen hatte.

Eine 37-jährige Münchnerin hatte am vergangenen Montagabend (23.März) eine Begegnung, die aus einem Thriller stammen könnte. Die Laimerin hörte kurz nach 20 Uhr ein Klirren im Zimmer ihres Kindes, das dort bereits schlief. Natürlich wollte sie nachsehen, was es damit auf sich hat und öffnete vorsichtig die Türe.

Als sie das Zimmer betrat, wirkte alles halbwegs normal. Doch dann der Schockmoment. Zuerst bemerkte sie die Ursache des Klirrens: Das Fenster war zersprungen. Im nächsten Moment dann der größere Schock: Sie entdeckte eine Person hinter dem Fenster, einen Einbrecher, der gerade das Glas eingeschlagen hatte, um sich hier Zutritt zu verschaffen.

Die Polizei erwischt bei einer Sofortfahndung den Verdächtigen

Die Frau schrie vor Schreck. Der Mann lief weg und verschwand Richtung Gotthardstraße. Höchstwahrscheinlich hatte der Einbrecher mit dieser Begegnung nicht gerechnet. Die 37-Jährige lief zum Telefon und wählte den Notruf. Mehrere Streifen fuhren nach Laim. Und tatsächlich: Die Beamten konnten den Tatverdächtigen schon gegen 20.30 Uhr aufgreifen.

Demnach handelt es sich um einen 24-jährigen Osteuropäer, der keinen Wohnsitz in München hat. Nachdem seine Personalien aufgenommen wurden, brachten ihn die Beamten zu den Hafträumen im Präsidium. Ein Richter entschied im Laufe des Montags über die Haftfrage. Mutmaßlich wurde der 24-Jährige nicht wieder freigelassen.