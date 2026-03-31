Einbrecher klingeln und überwältigen Bewohnerin in München: Trotzdem gehen sie leer aus

Zwei Maskierte drängen eine 65-Jährige in ihre Wohnung und überfallen sie. Wer kann Hinweise geben?

Zwei Einbrecher haben bei einer 65-Jährigen geklingelt und sie dann überwältigt. Als die Frau am Samstagmittag ihre Wohnungstür in München öffnete, wurde sie von zwei Maskierten in die Wohnung gedrängt und zu Boden gestoßen. Laut Polizei forderten sie Geld von der Frau und bedrohten sie.

Einer der Männer habe sie am Boden fixiert, während der andere die Wohnung durchsuchte. Nach kurzer Zeit seien die Einbrecher ohne Beute geflohen. Die Bewohnerin habe dann die Polizei gerufen. Eine Fahndung nach den Tätern blieb allerdings erfolglos.

Die Bewohnerin wurde bei dem Überfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Die Ermittlungen laufen, das Polizeipräsidium München bittet um Hinweise.