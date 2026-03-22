Einbrecher erbeutet in Münchner Einfamilienhaus teure Rolex-Uhren

Der Täter bricht ein Fenster auf und durchsucht das komplette Haus. Dabei findet er einen Möbeltresor, in dem neben Bargeld und Schmuck auch zwei teure Luxusuhren liegen. Die Kripo ermittelt.

Ein unbekannter Täter ist nach Polizeiangaben im Zeitraum von Freitag, 20.03.2026, 20.30 Uhr, bis Samstag, 21.03.2026, 0.05 in eine Doppelhaushälfte in Aubing eingestiegen. Er brach ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchte anschließend unbemerkt sämtliche Räume. Dabei fand der Einbrecher einen Möbeltresor. Er brach den Safe auf. Darin lagen neben zwei Uhren von Rolex auch Bargeld und Schmuck, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort den Einbruch aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsarbeiten durchgeführt. Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aubing-Ost-Straße, Elisabeth-JostStraße und Lohmeierweg (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Telefon 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.