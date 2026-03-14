Regen, Kälte, grauer Himmel – und trotzdem Lust auf Wochenende? In München warten Saunen, Cafés, Flohmärkte, Museen und Action-Spots wie Jumphouse und 3-D-Neongolf. So wird schlechtes Wetter zur perfekten Gelegenheit für erlebnisreiche Indoor-Stunden.

So düster kann das Neue Rathaus bei schlechtem Wetter aussehen: Nach den frühlingshaften Tagen diese Woche, wird es am Samstag und Sonntag leider kühl und wolkig.

Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen sind die Temperaturen plötzlich gar nicht mehr so frühlingshaft. Macht nichts! In München gibt’s auch drinnen vieles zu erleben.

Wolkenverhangener, grauer Himmel, Temperaturen um die zehn Grad – so stellt man sich den Frühling nicht vor. Da lockt die Couch und eine Tasse Tee besonders. Doch es wäre schade, das ganze Wochenende daheim zu verbringen, wenn unsere Stadt auch an solchen Tagen so vieles zu bieten hat.

Wie wäre es mit einem Besuch in einem Café – vielleicht einem neuen in Ihrem Viertel oder einem, das Sie schon immer mal ausprobieren wollten? Die AZ hat einige Empfehlungen für Sie. Oder gönnen Sie sich eine Auszeit und lassen den Stress in den Saunen der städtischen Bäder hinter sich.

Ein Spaziergang durch Ausstellungen ist bei diesem Wetter ebenfalls ideal – etwa im Alpinen Museum, das sich mit den Folgen des Klimawandels in den Alpen beschäftigt. Gehen Sie es ruhig an und genießen Sie das Wochenende.

Die Bäder der Stadtwerke: Saunieren und vom Wasser massieren lassen

Schwitzen oder Frieren? In der Saunalandschaft der Olympia-Schwimmhalle geht beides. © SWM/Oliver Jung

So grau-nasses Wetter eignet sich hervorragend für ein bisschen Wellness. Dafür müssen Sie gar nicht unbedingt ins Spa oder in die Therme; die städtischen Bäder sind eine kostengünstige Alternative.

Die Olympia-Schwimmhalle bietet neben Münchens einzigem öffentlichen 50-Meter-Schwimmbecken auch eine vielfältige Saunalandschaft: eine Inspirationssauna (circa 80 Grad) mit Entspannungsmusik, ein Samarium (etwa 60 Grad) mit Farblicht- und Klangsimulation, ein Dampfbad (circa 45 Grad) mit wechselndem Farblicht und sogar eine Schneekabine zur Stärkung des Immunsystems.

Unter freiem Himmel kann man auch bei kalten Temperaturen im Dantebad schwimmen und entspannen. Hier gibt es ein etwa 30 Grad warmes 50-Meter-Becken und ein 34 Grad warmes Wellnessbecken mit Massagedüsen. Perfekt zum Abschalten und Erholen.

Preise und weitere Bäder unter: swm.de

Pfarrheim St. Joachim: Durch Mode stöbern

Im Pfarrheim St. Joachim dreht sich am Sonntag alles um Mode. © IMAGO/Yolanda Poma

Flohmärkte sind mehr als bloßes "Shoppen": Meist kommt man mit Begleitung, schlendert gemeinsam durch die Stände und stöbert in aller Ruhe – oft ganz ohne konkrete Kaufabsicht. Man lacht über skurrile Fundstücke, entdeckt vielleicht doch das ein oder andere Lieblingsstück und kann dabei etwas essen oder trinken. Gerade am Abend entsteht dabei eine besondere Atmosphäre.

Sonntag zwischen 16 und 21 Uhr findet im Pfarrheim St. Joachim in Obersendling der Fashion Night Market statt. Hier dreht sich alles um Mode: Kleidung, Accessoires und Schuhe laden zum Stöbern ein. Vielleicht findet sich ja das eine oder andere Unikat für die eigene Garderobe. Für Essen, Getränke und musikalische Begleitung ist ebenfalls gesorgt.

Geisenhausenerstraße 24. Eintritt frei

Alpines Museum: Klimawandel in den Alpen

Vielfältiges Wissen im recht frisch restaurierten Alpinen Museum: Die Liste der Felsstürze in den Alpen seit 1618. © (c) Bettina Warnecke/Alpines Mus

Die Klimaerwärmung zählt zu den größten globalen Herausforderungen – besonders stark betroffen ist der Alpenraum. Das Alpine Museum widmet diesem Thema eine eigene Ausstellung. Zu sehen sind Fotoinstallationen von Berglandschaften und Gletschern sowie Beispiele für Folgen des Klimawandels wie Felsstürze und Gletscherrückgang. "Klimastreifen" machen die Temperaturentwicklung seit den 1970er-Jahren sichtbar. Außerdem geht es darum, wie sich Flora und Fauna verändern und vor welchen Herausforderungen Bergsport und Tourismus stehen. Im Anschluss lohnt sich ein Besuch im Museums Café.

Di–So 10–18 Uhr. 6 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder, bis 6 Jahre frei

Gemütlich Kaffee schlürfen

Die Kuchentheke in der Fortuna Cafébar. © privat

Schlechtes Wetter? Dann einfach ins Café – ob alleine mit einem guten Buch oder in guter Gesellschaft bei Kaffee und Kuchen.

Im Ladencafé Marais im Westend gibt es Frühstück, hausgemachte Kuchen und wechselnde Gerichte auf der Tageskarte. Nebenbei kann man durch die Vintage-Möbel stöbern und vielleicht sogar den Stuhl kaufen, auf dem man gerade sitzt.

Im Café Paulo in der Maxvorstadt kommt echtes italienisches Flair auf: Hier gibt es kräftigen Espresso und Cornetti wie in Bella Italia.

Wer es gerne gemütlich mag, sollte die Fortuna Cafébar in Haidhausen ansteuern. Zeitung lesen, mit Freunden quatschen oder einfach bei einem Croissant die Zeit genießen – und den grauen Himmel draußen ignorieren.

Hüpfen oder Neon-Golfen: Indoor-Spaß mit Action

Forum Schwanthalerhöhe: So sehen die Neon-Golf Anlagen von Exus an der Schwanthalerstraße 115 aus. © Exus

Auch wenn solche Orte bei schlechtem Wetter manchmal etwas zu voll sind: Die Stadt bietet inzwischen für alle regenscheuen Münchner eine Vielzahl von Aktivitäten im Trockenen. Eine kleine Auswahl:

An der Schwanthalerstraße 115 gibt es eine ungewöhnliche Mini-Golf-Anlage: Beim 3-D-Neongolf vom Anbieter Exus wird mit Schwarzlicht beleuchtet. So wird das Golfspiel zu einem Farbschauspiel.

Samstag von 10 bis 23 Uhr und Sonntag von 10 bis 21 Uhr, Eintritt 18,90 Euro. Tickets unter , Infos unter Tel. 089/ 97 870 892.

Ob im Norden Münchens oder Action-Sporthalle in Gröbenzell: Hier können sich Ihre Kids oder Enkel auf Trampolinen auspowern, bis der Schweiß tropft. Auch als Erwachsener macht das Hüpfen übrigens Spaß.

Tickets ab 6,99 Euro für die Kleinsten (ab 1 Jahr)