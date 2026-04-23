Ein Wahrzeichen der Stadt München: Trotz Spenden fehlen noch Hunderttausende Euro
15 Millionen Euro soll die Sanierung der Kirche Sankt Lukas, der größten evangelischen Kirche Südbayerns, insgesamt kosten. Ursprünglich war geplant, dass zu Ostern dieses Jahres alles fertig ist und die Kirche im Lehel nach zwei Jahren Sanierung wieder allen offensteht. Zwischen Ostern und Pfingsten 2027 soll die Kirche fertig saniert sein, hieß es zuletzt.
Kirche Sankt Lukas: Noch fehlt Geld für die Sanierung
Damit das aber klappt, braucht die Kirchengemeinde noch Geld: Laut einer aktuellen Mitteilung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) fehlen noch 500.000 Euro, um die ganze denkmalschutzgerechte Sanierung umzusetzen.
Dennoch geht die Sanierung voran, da helfen auch 80.000 Euro, die die DSD in einer gemeinsamen Spendenkampagne für die Innenraumsanierung sammeln konnte. Konkret geht das Geld laut DSD in die Natursteinarbeiten an den Bodenbelägen.
2019 wurde Sankt Lukas als Baudenkmal von nationaler Bedeutung eingestuft. Im April 2024 haben die umfassenden Sanierungsarbeiten begonnen.
Wer spenden möchte, kann das entweder hier online tun oder per Überweisung:
Verwendungszweck: PR06749-01X
Sankt Lukas München
IBAN: DE71 500 400 500 400 500 400
Ab einer Spende von 500 Euro können sich Unterstützer namentlich auf den neu verglasten Biforienfenstern zwischen Vorhalle und Innenraum verewigen lassen
- Themen:
- Evangelische Kirche
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