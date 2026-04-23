Ein Wahrzeichen der Stadt München: Trotz Spenden fehlen noch Hunderttausende Euro für die Sanierung

Für die denkmalgerechte Sanierung der Kirche Sankt Lukas werden15 Millionen Euro benötigt. Die Kirchengemeinde bittet um weitere 500.000 Euro Spenden für den Abschluss der Renovierung.

Ein Gesamtkunstwerk des Historismus: die Kirche Sankt Lukas im Lehel. Ihr atemberaubender Innenraum soll dank der Sanierung bald wieder in voller Pracht erstrahlen.

15 Millionen Euro soll die Sanierung der Kirche Sankt Lukas, der größten evangelischen Kirche Südbayerns, insgesamt kosten. Ursprünglich war geplant, dass zu Ostern dieses Jahres alles fertig ist und die Kirche im Lehel nach zwei Jahren Sanierung wieder allen offensteht. Zwischen Ostern und Pfingsten 2027 soll die Kirche fertig saniert sein, hieß es zuletzt.

Kirche Sankt Lukas: Noch fehlt Geld für die Sanierung

Damit das aber klappt, braucht die Kirchengemeinde noch Geld: Laut einer aktuellen Mitteilung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) fehlen noch 500.000 Euro, um die ganze denkmalschutzgerechte Sanierung umzusetzen.

Dennoch geht die Sanierung voran, da helfen auch 80.000 Euro, die die DSD in einer gemeinsamen Spendenkampagne für die Innenraumsanierung sammeln konnte. Konkret geht das Geld laut DSD in die Natursteinarbeiten an den Bodenbelägen.

2019 wurde Sankt Lukas als Baudenkmal von nationaler Bedeutung eingestuft. Im April 2024 haben die umfassenden Sanierungsarbeiten begonnen.

Wer spenden möchte, kann das entweder tun oder per Überweisung:

Verwendungszweck: PR06749-01X

Sankt Lukas München

IBAN: DE71 500 400 500 400 500 400

Ab einer Spende von 500 Euro können sich Unterstützer namentlich auf den neu verglasten Biforienfenstern zwischen Vorhalle und Innenraum verewigen lassen