Sonne, gute Laune und beste Musik: So war das größte Picknick der Stadt

Die Sonne schien mit den Besuchern um die Wette: Am Wochenende machte Radio Gong 96.3 aus dem Olympiapark ein ganz besonderes Erlebnis unter freiem Himmel.

12. Juni 2023 - 11:53 Uhr

Die zahlreichen Gäste, viele Familien, jüngere und auch eine Vielzahl an Hunden, strömten zusammen zum " ". Mit im Gepäck: jede Menge gute Laune, kühle Getränke, schmackhaftes Essen und kleine Snacks. Aus dem Meer an Picknickdecken hörte man Lachen und sah viele gut gestimmte Gesichter.

Partylaune an der Bühne und bei der AZ

Für den besten Sound sorgte das Radio Gong 96.3 Team mit Morningman Mike, Natalie und einem Gong 96.3 DJ. Sie heizten der Menge ein, mit den besten aktuellen Hits als Akustik-Version live und unplugged. Dabei sorgten die eindrucksvollen Stimmen der Künstler für Begeisterung.

Das Radio Gong 96.3-Team sorgte mit bestem Sound für eine einzigartige Stimmung im Olympiapark. © Daniel von Loeper

Und natürlich gab es ein unterhaltsames und vielfältiges Bühnenprogramm, das gute Laune garantierte. So herrschte bereits früh am Tag eine super Stimmung im Olympiapark. Auch die Abendzeitung war als Co-Partner des " " dabei. Am bestens besuchten Stand der AZ begrüßte das Team die Gäste. Besonders lang war die Schlange dann am Glücksrad. Dort hatten die Besucher die Chance, tolle Sofortgewinne zu erhalten: nachhaltige Jutetaschen, die man vor Ort personalisieren konnte, Picknickdecken, coole Glas-Trinkhalme und gebrannte Mandeln vom "Mandelhans". Außerdem gab es AZ-Merchandising und kostenlose AZ-Leseexemplare.

Am Stand der Abendzeitung konnten Besucher zahlreiche Sofortgewinne mit nach Hause nehmen. © Daniel von Loeper

Die ganze Familie kam auf ihre Kosten

Das angenehme Wetter – sommerlich warm, aber nicht zu heiß – war ideal für das " " im Olympiapark. Die Stimmung sowie die gesamte Atmosphäre waren herrlich entspannt. Und auch für die Kleinsten kam keine Langeweile auf: Die Hüpfburg war immer sehr gut besucht, dort powerten sich die Kinder den ganzen Tag über aus. Beim Kinderschminken waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Hüpfburg, Luftballons, lachende Gesichter: Die ganze Familie hatte eine super Zeit bei diesem Event. © Radio Gong 96.3

Das i-Tüpfelchen bildeten die Blumenkränze und Glitzertattoos. Auch die riesigen Seifenblasen sorgten für strahlende Kinderaugen, die Erwachsenen waren davon ebenfalls schwer begeistert. Wer dem schönen Treiben vom Wasser aus zusehen wollte, konnte mit dem Tretboot auf den See fahren.

Das " " war ein voller Erfolg: bestes Sommerwetter, gute Laune und schöne Aktionen für die ganze Familie.