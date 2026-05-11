Ein Verletzter bei Angriff im Bahnhofsviertel: Münchner mit Stichwaffe attackiert

Im Bahnhofsviertel wird ein 29-Jähriger am Hals attackiert. Statt direkt in die Notaufnahme fährt er erstmal nach Hause.

Bereits in den ersten Stunden des Sonntags ist es zu einem Gewaltdelikt im Bahnhofsviertel gekommen. Kurz nach ein Uhr attackierte ein bislang Unbekannter einen 29-Jährigen auf der Goethestraße. Womit der Unbekannte angriff, ist bislang unklar.

Doch es müsste sich um einen messerartigen Gegenstand gehandelt haben. Am Ende hatte der 29-Jährige Schnittverletzungen am Hals. Er blutete.

Angreifer flieht nach seiner Attacke

Ein Bekannter des 29-Jährigen, ein 26-Jähriger, konnte den Angriff beobachten und ging dazwischen. Er half dem Verletzten auf. Der Angreifer verschwand im Schutz der Dunkelheit. Die beiden bestellten gemeinsam ein Taxi und fuhren in die Wohnung eines Bekannten. Dem Taxifahrer kam die Situation so seltsam vor, dass er die Polizei alarmierte.

Der 29-Jährige musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Weshalb der Mann nicht selbstständig in eine Klinik gegangen ist, bleibt unklar. Womöglich deswegen, weil er laut den Beamten bereits mehrfach polizeibekannt war, unter anderem wegen Betäubungsmitteldelikten und Sorge vor den Fragen der Beamten hatte.

Die Polizei ermittelt und sucht nun nach dem Angreifer. Sachdienliche Hinweise an Tel. 089/29100 oder bei jeder Polizeidienststelle.