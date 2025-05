Europas führende Fußball-E-Commerce-Plattform stärkt ihre physische Präsenz mit einem neuen Flagship-Store: UNISPORT erweckt sein digitales Fußball-Universum in München zum Leben.

26. Mai 2025 - 08:45 Uhr

Auf einer Fläche von 900 Quadratmetern bietet der komplett neu gestaltete Store ab sofort interaktive Bereiche, ein ausgewähltes Produktangebot und eine immersive Umgebung – einschließlich eines speziellen FIFA-Spielbereichs. Pünktlich eine Woche vor dem großen Champions League Finale in München warten hier Überraschungen, Angebote und viel Fußball-Action. Zudem lohnt es sich, regelmäßig auf und auf Social Media vorbeizuschauen.

Hier können Sie Münchens größte Auswahl an Fußballschuhen entdecken. © UNISPORT

, 1995 in Kopenhagen gegründet, ist Europas führende Plattform für Fußballausrüstung – mit mehreren Millionen Nutzern, dem innovativen Online-Shop für Fußballbekleidung und einer leidenschaftlichen Community, die weit über den digitalen Raum hinausreicht. Bekannt ist UNISPORT für sein umfangreiches Angebot an Fußballschuhen, Trikots und Ausrüstung sowie exklusive Kooperationen mit Top-Marken und bietet ein einzigartiges Premium-Sortiment für Spieler, Torhüter, Trainer, Schiedsrichter und Fans und hat sich als führender Akteur in der globalen Fußballszene etabliert.

Die große Neueröffnung des Flagship-Stores UNISPORT findet am 24.05. in München mit vielen Angeboten, Überraschungen und Fußball-Action statt. © UNISPORT

Große Opening-Party am 24. Mai

Nach den Eröffnungen der Flagship-Stores in Paris, Kopenhagen, Stockholm und Oslo findet das große Opening des neu gestalteten Münchner Flagship-Stores mit einer großen Opening-Party, zahlreichen Aktionen und Angeboten dann am 24.05.2025 offiziell statt und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Expansionsstrategie der Marke. Mit diesem Schritt investiert weiterhin in erlebbare, physische Räume, die den Geist des Fußballs zum Leben erwecken, und definiert somit die Art und Weise neu, wie Fans und Spieler den Fußballhandel erleben.

Der Store in der Neuhauser Straße 5 soll zu einem emotionalen Zentrum für Fans, Community-Interaktion und Markenerlebnis werden. © UNISPORT

Der Flagship-Store in der Neuhauser Straße 5 im Herzen von München geht weit über den traditionellen Einzelhandel hinaus, er bietet ein wahres Fest der Fußballkultur. Der Store in der Münchner Innenstadt soll durch den Aus- und Umbau zu einem emotionalen Zentrum für Fans, Community-Interaktion und Markenerlebnis ausgebaut werden.

Auf 900 Quadratmetern und drei Etagen bietet das Ladenkonzept eine neue Perspektive auf den Fußballhandel: In der Boot-Area können Kunden Münchens größte Auswahl an Fußballschuhen entdecken, darunter viele exklusive und limitierte Modelle.

Die Trikot-Area bietet ein ausgewähltes Sortiment für National- und Vereinsmannschaften, angefangen mit der deutschen Nationalmannschaft über Barcelona, Liverpool, Inter Mailand oder PSG bis zu Kinder- und Erwachsenengrößen

Die Activation & Customization Zone verwandelt den Store in einen interaktiven Raum für alle Altersgruppen, der individuelle Produktanpassungen, kreative Erlebnisse und Mitmach-Aktionen bietet.

Kunden können sich auch in speziellen Play Zones, Test- und Probierstationen austoben oder mit Freunden im FIFA-Bereich spielen.

Das Design des Stores unterstreicht die visuelle Sprache der Marke. Hier erleben Sie eine echte Verbindung zum Sport. © UNISPORT

Das Design des Stores spiegelt stringent die Markenidentität von wider: Vom ikonischen, vom Spielertunnel im Stadion inspirierten Eingang, über die kühne Farbpalette, bis hin zum unverwechselbaren Tribal-Muster, unterstreicht jedes Element die markante visuelle Sprache der Marke. Das Ergebnis ist ein Raum, in dem der Einzelhandel zu mehr als einer Transaktion wird – er wird zu einer Bühne für Fußball und Leidenschaft und schafft eine echte Verbindung zum Sport.

