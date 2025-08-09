AZ-Plus

Ein Toter bei Kohlenmonoxid-Austritt in Münchner Kleingartenanlage

Im Keller einer Gartenhütte im Münchner Norden ist am Samstagnachmittag zu Kohlenmonoxid ausgetreten. Eine Person kam dabei ums Leben.
André Wagner |
Im Münchner Norden kam ein Mann wegen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben. (Symbolbild)
Im Münchner Norden kam ein Mann wegen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben. (Symbolbild) © Katharina Redanz/dpa
In einer Gartenhütte direkt neben einer Gaststätte in der Lerchenauer Straße im Münchner Norden kam es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Zwischenfall. Kurz vor 18 Uhr erreichte die Rettungsstelle ein Notruf, dass im Keller der Hütte Kohlenmonoxid ausgetreten sei. Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen begaben sich mit einem Großaufgebot zur Schrebergartenanlage am Fasaneriesee.

Offenbar ist ein betriebener Generator in der Hütte Schuld an dem Austritt, die genaue Ursache ist derzeit noch Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Durch das ausgetretene Gas erlitten sechs Personen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Auf AZ-Nachfrage bestätigte die Polizei, dass zwei Personen auf dem Weg in die Klinik von den alarmierten Rettungskräften reanimiert werden mussten, ein Mann (41) starb später im Krankenhaus. Ein 50-Jähriger wurde schwer, vier weitere Personen leicht verletzt.

