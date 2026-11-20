Das Unternehmen bestätigt: Nach über 45 Jahren schließt der Galeria am Rotkreuzplatz. Die Nachricht löst im Viertel großes Bedauern aus. Wie es weitergeht.

Brigitte Bruckner (62) mit ihrer Tochter. Für sie gehört das Kaufhaus fest zum Viertel. Die Schließung sei ein Verlust.

Seit Freitag herrscht auf dem Rotkreuzplatz Weihnachtsstimmung. Auf dem Neuhauser Christkindlmarkt sind zahlreiche Standl aufgebaut, Glühweinduft liegt in der Luft und ein Unterhaltungsprogramm sorgt für Abwechslung.

Doch seit Freitag herrscht dort auch traurige Gewissheit: Der Galeria Kaufhof, der hinter den Buden und Standln emporragt, schließt nach über 45 Jahren endgültig. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Der bisherige Mietvertrag läuft am 31. Januar 2027 aus. Auch in Berlin und Köln werden Filialen geschlossen.

"Es ist sehr traurig"

Im Viertel löst diese Nachricht großes Bedauern aus. "Es ist sehr traurig, dass Galeria Kaufhof schließen muss. Das ist eine Institution hier am Rotkreuzplatz für viele, viele Stammkunden – vor allem für die ältere Generation", sagt Rentnerin Brigitte Müller (75). Sie kaufe oft dort ein, vor allem Mode. "Ich werde das Ambiente vermissen", sagt sie.

Brigitte Müller (75) wird das Ambiente des Kaufhofs vermissen. © Daniel Loeper

Auch Christa Bauer (89) schätzt die besondere Atmosphäre des Kaufhauses, gerade bei schlechtem Wetter: "Es war auch immer schön, wenn es geregnet hat – und man da rein und shoppen konnte." Die Rentnerin bedauert die Schließung auch mit Blick auf die Mitarbeiter. "Die waren immer sehr freundlich, ich war sehr zufrieden", sagt sie. Ihr werde die Filiale fehlen.

Christa Bauer (89) war besonders gerne bei Regen im Kaufhof. © Daniel Loeper

Auch Neuhausens Bezirksausschuss-Chefin Leonie Lobinger (Grüne) findet die Schließung "sehr bedauerlich". Das Stadtviertelparlament sei bereits mit dem neuen Eigentümer, der Münchner OFB Projektentwicklung GmbH, im Austausch. Denn lange leer stehen soll das Gebäude nicht: Bereits Mitte kommenden Jahres soll der Abriss beginnen. Die OFB plant einen größeren Neubau mit grünem Innenhof. Vom Kaufhausgebäude aus dem Jahr 1981 soll nach den bisherigen Plänen lediglich der Rohbau des Erdgeschosses sowie die beiden Untergeschosse erhalten bleiben.

Die Galeria-Filiale am Rotkreuzplatz in Neuhausen: Der neue Eigentümer OFB will an dem Standort neu bauen. Büros, Wohnungen und Hotelflächen sollen entstehen, auch Einzelhandelsflächen sind geplant. © IMAGO/Wolfgang-Maria Weber

Dort sollen künftig Einzelhandelsflächen entstehen. Das begrüßt Leonie Lobinger: "Das belebt den Platz." Auch Büros, Wohnungen und ein Hotel sind geplant. Schon 2030 soll das Projekt fertig sein. Dass die Pläne bereits vorliegen, freut die Bezirksausschuss-Chefin. "Für uns ist wichtig, dass kein Stillstand entsteht."

"Ein Stück München geht verloren"

Vom endgültigen Ende der Galeria-Filiale am Rotkreuzplatz sind über 100 Mitarbeiter betroffen. Sie teilen ihr Schicksal mit den Kolleginnen und Kollegen in den Filialen am Berliner Kurfürstendamm und in der Kölner Hohe Straße. 400 Beschäftigte müssen bundesweit um ihren Arbeitsplatz bangen.

Bis Ende Dezember will Galeria zudem eine Liste mit möglichst allen Filialen veröffentlichen, die 2027 schließen sollen. Anfang Oktober hatte Galeria erneut Insolvenzantrag gestellt – zum vierten Mal innerhalb von sechs Jahren.

Wie sehr das Kaufhaus für viele Münchner zum Stadtbild gehört, zeigen auch die Reaktionen der Passanten am Freitag. Für Haushaltshilfe Brigitte Bruckner (62) gehört Galeria einfach zu Neuhausen. Für sie steht fest: "Da geht ein Stück München verloren."