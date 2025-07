Die Taqueria con Salsa bringt mexikanisches Flair nach München. Im Kulturzentrum Fat Cat bieten Luis Fernando Gonzalez Cortes und Nik Petschko authentische Tacos.

Vor dem "Munch Market" im Fat Cat (ehemals Gasteig) bildet sich am Donnerstagabend eine lange Schlange. Drinnen im Streetfood-Hotspot herrscht gespannte Ruhe vor dem Sturm. Die Taqueros an der offenen Kochinsel, gönnen sich eine letzte Stärkung. Dann öffnet Luis Fernando Gonzalez Cortes die Türen zu seiner Taqueria con Salsa – und innerhalb von Sekunden füllt sich der Raum mit Leben: Es wird laut, geschäftig, turbulent. Und doch liegt in all dem Trubel eine warme, fast familiäre Atmosphäre.

"Bei uns ist es laut, es scheint chaotisch zu sein und nicht perfekt, aber genau das macht es perfekt für uns", sagt Gonzalez im Gespräch mit der AZ. Mit der Taqueria wollen er und sein Geschäftspartner Nik Petschko mexikanische Mentalität in den ehemaligen Gasteig bringen. "Wir sind nicht der europäisierte Traum, sondern ein Stück Mexiko", so Gonzalez. "Deshalb habe ich zurzeit auch kaum Fernweh", ergänzt Petschko und lacht.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Seit sieben Wochen: Neue Taqueria in München

Zwei große Kochinseln liegen im "Munch Market" nebeneinander. Auf der einen Seite brät das Team von Fairfax Express Burger, daneben ist seit sieben Wochen die mexikanischen Taqueria.

Ende letzten Jahres kam das Angebot, in das Fat Cat einzuziehen. Gonzalez und er hätten da gerade in einer Bar in Gonzalez' Heimatstadt Guadalajara in Mexiko gesessen, erzählt Petschko. Dann hätten sie kurzerhand entschlossen, das Projekt gemeinsam anzugehen.

Voll und laut, aber trotzdem familiär geht es in dem mexikanischen Restaurant im ehemaligen Gasteig zu. © Max Bublak

1991 ist Gonzalez, den die meisten einfach Fernando nennen, in Guadalajara geboren und 1998 nach München gekommen. Gute und authentische mexikanische Restaurants hätten ihm in München immer gefehlt, sagt Gonzalez. Auch deshalb habe er angefangen, selbst zu kochen und, wie er sagt, "Food-Hacks" zu finden – deutsche Produkte, die möglichst ähnlich zu mexikanischen sind. Einer davon: Schweinshaxn, die sehr ähnlich zu mexikanischen "Carnitas" seien – geschmortem Schweinefleisch.

Schweinshaxn-Tacos auf der Karte

Als "Carnitas Bavaras" haben es die Schweinshaxn-Tacos sogar auf die Karte geschafft. Drei Tacos kosten in der Taqueria con Salsa je nach Variante zwischen 12,50 Euro und 15 Euro. Daneben gibt es auch Quesadillas (10,50 bis 18,50 Euro).

Sechs verschiedene Sorten Tacos stehen in der Taqueria con Salsa auf der Karte. Darunter auch ein Schweinshaxn-Taco. © Max Bublak

Zahlreiche Tacos zischen auf dem Grill, immer wieder rufen sich die Taqueros Sprüche zu und lachen. Einer von ihnen ist Carlos Torres. Vor 10 Jahren sei er nach München gekommen, sagt er der AZ. Seine Arbeit als Architekt habe er aufgegeben, und in der Taqueria con Salsa angefangen. Das Wichtigste bei der Zubereitung von Tacos sei, dass man es von Herzen macht. Jeder Einzelne solle ihn in seine Heimatstadt zurückversetzen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Neben seiner langjährigen Tätigkeit in der Werbebranche hat sich Gonzalez einen Namen als Food-Blogger gemacht. Auf seiner Instagram-Seite „Auf die Faust“ folgen ihm rund 34.000 Menschen. Authentizität, sagt er, sei für ihn das Herzstück eines guten Lokals – und genau dieses Prinzip soll auch in seiner Taqueria con Salsa spürbar sein.