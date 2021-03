Ein Stück Hollywood in München: Filmrequisiten unter dem Hammer

Original-Sammlerstücke aus berühmten Blockbustern kann man bald in München ersteigern - allerdings nur mit dem nötigen Kleingeld.

München - Einmal in die Haut des maskierten Superhelden Batman schlüpfen - das wär doch mal was! Oder doch lieber den Hammer Thors aus dem Marvel-Film "Avengers: Endgame" in der Hand halten und sich in den Donnergott aus der nordischen Mythologie versetzen? Oder wie wäre es, einen Zauberstab aus Harry Potter zu schwingen und dabei voll Überzeugung einen magischen Spruch zu rufen?

Das fiktive Material Kryptonit stammt aus dem Film "Superman Returns". © Hampel Fine Art Auctions

Auktion in München: Berühmte Filmrequisiten aus Batman und Star Wars

Die Wolverine-Klauen, getragen von Hugh Jackman in "X-Men". © Hampel Fine Art Auctions

Im Münchner Auktionshaus "Hampel Fine Art Auctions Munich" können am 25. und 26. März bei der Spezialauktion "Hollywood and the Universe" zahlreiche berühmte Filmrequisiten ersteigert werden - allerdings nur mit dem nötigen Kleingeld. Ein Beispiel: Das Einstiegsgebot für die von Bruce Wayne getragene Originalmaske in "Batman Forever" liegt bei 30.000 Euro. Für den "Stormtrooper"-Helm aus Star Wars muss man sogar noch tiefer in die Tasche greifen: 90.000 bis 120.000 Euro.

Unter den Hammer kommen Sammlerstücke aus der Filmgeschichte, aber auch historische Raumfahrt-Fotografien und Exponate aus dem Weltall. Neben Stücken aus Hollywood und dem Universum - eine Auswahl sehen Sie hier - versteigert das Auktionshaus zudem Gemälde, Einrichtungsgegenstände sowie Kunsthandwerk. Alle Stücke und Lose können online eingesehen werden.