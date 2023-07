Ein Shoppingdate mit besonderem Open-Air-Kino in München

Waren Sie schon mal shoppen und hatten danach in einem ganz besonderen Open-Air-Kino einen schönen Abend? Das können Sie ab August in der HOFSTATT. Die AZ verlost zwei Kino-Pakete inkl. Plätze und bester Bewirtung. Jetzt mitmachen!

24. Juli 2023 - 07:47 Uhr

In der erwarten Sie Flagship-Stores großer Toplabels, aber auch coole Designshops und angesagte Fashionbrands. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, unter den Brands befinden sich Marken wie: bavarian caps, GANT, Motel a Miio, DEPOT, GANT, THOMAS Schuhe und viele weitere mehr.

Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Carsten Brügmann

Inmitten der pulsierenden Shopping-Passage laden zudem ruhige Innenhöfe und tolle Gastronomien zum Verweilen ein. Alle Restaurants haben eine schöne Outdoor-Location anzubieten - die , als Passage, ist bei jedem Wetter angenehm zum Shoppen und Genießen.

Perfekter Mix an Shops und Freizeitangeboten

Der vorhandene EDEKA van Dungen, der größte Supermarkt im Münchner Innenstadtkern, rundet mit seinem Angebot für den täglichen Bedarf den Mix an Shops in der perfekt ab. Auch in Sachen Sport hat die HOFSTATT einiges zu bieten. Im UG befindet sich ELBGYM und blackBIKE. Aber auch eine kostenlose Laufgruppe für Frauen, die mit einer professionellen Trainerin jeden Donnerstagabend startet, bietet die HOFSTATT an.

Ab Ende Juli in der HOFSTATT: STUDIO OF WONDERS

Ganz neu ab Ende Juli: STUDIO OF WONDERS eröffnet im UG. Auf einer Fläche von 600 qm befinden sich über 20 Installationen und Räume, die mit Spezialeffekten ausgestattet sind – hier lassen sich richtig coole Fotos machen. Das ist die Idee für eine lustige Zeit gemeinsam mit Freunden, der Familie oder auch Arbeitskollegen.

Open-Air-Kino im Innenhof der HOFSTATT

Das Highlight im August: ein kostenloses , welches mit seinem besonderen Ambiente einzigartig ist. Beim Kinoprogramm ist für jeden Geschmack etwas Passendes dabei, man findet es und alle Infos zur Platzreservierung .

Das Highlight im August: ein kostenloses Open-Air-Kino im Innenhof, welches mit seinem besonderen Ambiente einzigartig ist. © HOFSTATT

Dieses Jahr können Sie zudem etwas ganz Besonderes gewinnen, nämlich eines von zwei HOFSTATT-Paketen mit:

2x Kinoplätze zur Vorstellung von "Paulette" im HOFSTATT Open-Air-Kino am 14.08.2023, um 19:30 Uhr

1x Guthaben in Höhe von 50 Euro für die Bewirtung im Kino durch OhJulia, am 14.08.2023