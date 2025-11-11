AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • "Ein paar Erlebnisse möchte ich nicht missen": Konstantin Wecker über seine Drogen-Erfahrung

"Ein paar Erlebnisse möchte ich nicht missen": Konstantin Wecker über seine Drogen-Erfahrung

Illegale Drogen nimmt Konstantin Wecker inzwischen nicht mehr, nach eigenen Angaben ist er auch trocken. Dennoch: An einige Situationen denkt er gerne zurück.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Wecker erinnert sich gern an einige seiner Drogen-Erlebnisse. (Archivbild)
Wecker erinnert sich gern an einige seiner Drogen-Erlebnisse. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Konstantin Wecker geht zwar inzwischen rauschfrei durchs Leben – an einige seiner Drogenerlebnisse denkt er aber gern zurück. "Ein paar Erlebnisse möchte ich nicht missen, vor allem das Erlebnis mit LSD", sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

Konstantin Wecker hat "nach wie vor ein Faible für die Gescheiterten"

"Auch andere Erlebnisse waren spannend. Ich habe mal auf Bali Magic Mushrooms zu mir genommen, was da erlaubt war. Die Rolling Stones, meine ich, waren zur gleichen Zeit da und haben dann 'Sympathy for the Devil' geschrieben", so Wecker.

Er habe außerdem "nach wie vor ein Faible für die Gescheiterten", sagte der 78-Jährige, der kürzlich öffentlich machte, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Klavier spielen kann. "Ich habe mich immer schon lieber mit Pennern unterhalten als mit scheinbar perfekten Menschen."

Konstantin Wecker: "Man macht in diesem Leben eben Fehler"

Wie sein Leben ohne Drogen verlaufen wäre, könne er nicht sagen. "Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber, dass es im Grunde, so wie es war, in Ordnung war. Denn man macht in diesem Leben eben Fehler."

Gerade erst hatte der Münchner Liedermacher auf seiner aktuellen Tournee sämtliche Konzerte im November aus Krankheitsgründen abgesagt. Hintergrund sei seine neurologische Erkrankung. Die Absage betraf zunächst 14 Konzerte, darunter Auftritte in Berlin, Koblenz und Saarbrücken.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger vor einer Stunde / Bewertung:

    Konstantin Wecker ist ein klassischer Vorzeigegrüner, Drogen aller Art, bis der Körper nicht mehr kann, dann zahlt die Krankenkasse.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.